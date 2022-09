"Me voy a casar... en teoría": Lizy Tagliani habló de su intensa relación con Sebastián Nebot

domingo, 18 de septiembre de 2022 14:36

Lizy Tagliani regresó a la televisión con el big show "¿Quién es la máscara?" y días atrás fue noticia por la romántica propuesta de casamiento que, en el día de su cumpleaños, le hizo su pareja Sebastián Nebot. Invitada a "La Peña de Morfi", tuvo una entrevista a corazón abierto con Jey Mammon

"Me voy a casar en teoría; dije que sí a la propuesta. Lo que hizo Seba fue de verdad, fue posta. Llamó a mis amigas para que cocinaran y lo ayudaran con todo. Cuando llegue a mi casa, había toda una puesta en escena", detalló la "investigadora" del programa de Telefe. Y fiel a su estilo, bromeó: "si no me quería casar, le hubiera dicho que sí para no arruinarle el video y después, le decía la verdad; que no quiero".

Destacó que está muy feliz con su pareja: "me tiene muy enamorada; es muy compañero. Nos conocimos en el 2016 y salimos desde hace 5 meses. Terminé la anterior gestión (en referencia a su noviazgo con Leo Alturria) y empezamos a salir. Le llevo 15 años (a Nebot) y si bien había posibilidades antes de salir, me parecía muy chico. Ahora él tiene 35".

Recordó que "en una vendimia en Mendoza nos encontramos y no pasó nada. Todo este tiempo, desde ese entonces, hablábamos, siempre de buena onda. Después cortamos vínculo y tras la separación (con Alturria), nos hablamos otra vez. Dejó todo en Mendoza para venirse conmigo y ahora convivimos".

Lizy contó que la ceremonia en sí de su boda la entusiasma pero no le quita el sueño. "Con el casamiento nunca flashee. Sí con la familia. Me gusta estar en pareja y tener alguien con compartir. No sé si está bien lo que voy a decir pero le tengo que encontrar cosas de mi mamá a mi novio. Fui muy amada y ella fue una mujer muy importante en mi vida", confesó.

Sensibilizada por los recuerdos, dijo: "mi mamá forjó un destino a base de sacrificio y sufrimiento. Nunca le pude dar las gracias por lo que hizo por mí y todo lo que sufrió. Ella se fue sin conocer Mar del Plata, ciudad a la que amaba. Yo le decía que iba a trabajar y a trabajar para darle todo y me pasaba todo el tiempo posible en la peluquería. Por eso no la veía. Por pensar en el después, no hice todo lo que podía haber hecho. Planeaba un futuro y ella se fue... mi mamá se fue y nunca más le quise ganar al tiempo".