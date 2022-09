Ulas Tuna Astepe, el "galán" de Fugitiva empezó a grabar su nueva ficción

sábado, 17 de septiembre de 2022 00:00

Tras el éxito de Fugitiva, conocido en la Argentina como Sen Anlat Karadeniz, el actor turco Ulas Tuna Astepe empezó un nuevo desafío. Se trata de Hayat Bugün, la nueva serie que comenzó a rodar y que es una adaptación de la famosa ficción New Amsterdam.

El actor, que en Argentina se lo conoció como Tahir o "el loco Kaleli", se reunió con su nuevo elenco a principios de este mes y en esa ocasión contó con una presencia muy especial. Se trata de David Schulner, quien era productor de la serie de televisión estadounidense y que ahora se graba con actores turcos.

La ficción que adaptará Turquía

"No podría estar más feliz de trabajar con el talentoso equipo detrás de Hayat Bugün. Interiorizaron y adaptaron con éxito el desafiante optimismo de Nueva Ámsterdam", señaló el productor y luego subrayó: "Experimenté la emoción que sentí al crear el proyecto hace 6 años, junto con ustedes".

Ulas Tuna Astepe cuenta con el co-protagonico de Hazar Ergüçlü y Hande Dogandemir. Además en el elenco se encuentran otras figuras como Tansel Öngel, Mert Denizmen y Serif Erol. Algunos de ellos ya aparecieron en las primeras fotos de promoción de la novela y se hicieron virales en las redes sociales. Es que el elenco aparece con el vestuario que los caracterizará en la historia. Ulas Tuna Astepe será un médico con grandes desafíos pero que encontrará el amor en el lugar menos esperado.

La ficción está dirigida por Çigdem Bozali y allí Ulas Tuna Astepe interpretará al personaje Baris Güvener, el nuevo médico jefe del hospital de Estambul. Este personaje tuvo una hermana mayor, Bilge, que nació en el mismo hospital que él pero murió a causa de una infección hospitalaria. El lema de vida de Baris es: ¡Adelante!

Fugitiva

Ulas Tuna Astepe se hizo conocido en Argentina de la mano de Fugitiva. La novela, que terminó su ciclo por Telefe en agosto pasado, contaba la historia de una joven, Nefes, que huyó de su pareja, Vedat, llevándose el hijo de ambos, Yigit. La mujer sufría violencia psicológica y física por parte de él e incluso perdió un bebé producto de tal agresión. En el camino apareció Tahir quien la salvó de ese infierno y la ayudó a superar todos los límites que se le fueron poniendo en el camino.

Por su perfil de hombre valiente, que no le teme a nada, Tahir se convirtió en uno de los personajes más fuertes. Y en Argentina el actor que lo interpreta, Ulas Tuna Astepe, cosechó miles de seguidores que están pendiente de todo lo que hace. En este contexto, se conoció que ahora aceptó emprender un nuevo desafío laboral.

Tras ser el actor principal de Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz) aceptó formar parte de la serie de televisión "Barbaroslar Sword of the Mediterranean" y ahora aceptó formar parte del staff de la ficción turca Yeni Istanbul (o también llamada New Istanbul), adaptación de la serie New Amsterdam.