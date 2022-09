Pepe Cibrián sorprendió al hablar de su esposo: "No sé si estoy enamorado"

sábado, 17 de septiembre de 2022 00:00

Las idas y vueltas entre el aclamado productor teatral Pepe Cibrián y su esposo, Nahuel Lodi parece no tener fin. Después de una inesperada separación días después de su casamiento, esta vez Pepe dio nuevas declaraciones que sorprendieron.

En diálogo con la revista Gente, en un íntimo de la semana, el director habló de lo que para él es importante en la pareja y cómo se encuentra hoy su vínculo con el joven 40 años menor que él.

“Lo importante de la relación es el deseo. No sexual: si ambos tienen el deseo de cumplir con la relación de la manera en la que los dos sueñan. Cuando esto no sucede, no tiene mucho sentido. Yo reconozco que soy un hombre grande y que van a tener que adaptarse a lo que yo deseo. Esto es así. Y si no gusta, terminará. Ya sufrí mucho, goce mucho y, el tiempo que me quede, quiero vivirlo lo más en paz posible”, dijo Cibrián.

Al hablar sobre el perdón, Pepe sostuvo: "Uno puede perdonar, pero lo que no es fácil es olvidar. Ahí es donde puede revivir el volcán y prenderse fuego de nuevo la historia. Por ahora no me ha pasado. Pero no lo sé".

Y agregó sobre el amor: "Siento que tiene que ver con una gran generosidad de conceder y ceder. El amor es reírse, discutir, es morirse al lado de la persona que uno ama".

En este sentido, agregó sobre su propio sentimiento: "Supongo que sí. No lo sé. Es una palabra tan abstracta. No sé si estoy enamorado. Se que amo, pero no si estoy enamorado".