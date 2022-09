El seductor video de Hilal Altinbilek e Ibrahim Çelikkol, los protagonistas de Züleyha

sábado, 17 de septiembre de 2022 00:00

Sin dudas, la ficción "Bir Zamanlar Cukurova" vino a tener un gran giro en la Cuarta Temporada. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre en Argentina es "Züleyha" pero en España es "Tierra Amarga", rompió el esquema al dejar atrás a quienes eran los galanes e incorporar a una nueva figura.

La historia tiene en el centro de la escena a Züleyha, una bella mujer en cuyos inicios fue costurera y ahora es la dama de Cukurova. En el camino se enamoró, sufrió el dolor de la muerte de su amado Yilmaz, se empoderó y consiguió querer al hombre que le hizo daño, Demir.

En la Cuarta Temporada ya no tiene a ninguno de aquellos hombres y hoy su corazón fue conquistado por Hakan Gümüsoglu. Se trata de una persona que no deja ver su perfil real y se esconde tras el nombre de Mehmet. Quien dio vida a este personaje fue el actor Ibrahim Çelikkol, un hombre que es todo un galán y que seduce mucho no sólo en Turquía sino en cada país donde la ficción se emite.

Revista Samdan Plus

La novela tuvo su primer episodio el 13 de septiembre de 2018 y el último fue el 16 de junio de 2022. Gracias al éxito constante, los actores protagonistas en varias ocasiones accedieron a reportajes tanto para la prensa gráfica como televisiva. Una de éstas fue para la revista Samdan Plus, en diciembre del 2021.

Para esa ocasión, Hilal Altinbilek ve Ibrahim Çelikkol no sólo accedieron a hablar sobre la novela sino también grabaron un video en el que se los ve muy sexy a los 2 actores. Con la música de "One Life To Live", la producción fotográfica del medio quedó registrada en backstage que rápidamente los fans lo calificaron de "fogosa".

