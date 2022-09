El Pollo Álvarez sorprendió con su nuevo look

sábado, 17 de septiembre de 2022 17:19

Desde que comenzó su carrera en los medios de comunicación, Joaquín el Pollo Álvarez lució un barba, que ya era parte de su personalidad. Sin embargo, el conductor de Nosotros a la mañana tomó una drástica decisión con su aspecto físico que asombró a sus seguidores.

A través de las redes sociales mostró el paso a paso de su rotundo cambio. “Qué onda... Me afeité a cero. ¿Qué opinan?”. Pero, por lo visto, quien no estaba muy conforme con los resultados era él mismo. “Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro”, admitió.

El conductor resaltó que después iba a revelar los motivos por los que decidió afeitarse. Sin embargo, confesó que se había comunicado con la madre de su esposa, quienes resaltaron que les gustó el cambio.

El Pollo Álvarez resaltó que muchos amigos de su entorno íntimo elogiaron el cambio de look, y le remarcaron que se veía más joven.