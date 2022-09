Tini habló de su candente nuevo video con PZK: "Me encantó"

viernes, 16 de septiembre de 2022 19:08

Luego de la polémica que generó el videoclip El último beso, el último tena de Tini Stoessel en colaboración con Tiago PZK, en el que comparten escenas apasionadas, la cantante contó cómo fue trabajar con su colega. "Nos divertimos muchísimo en el proceso", explicó a raíz de la pregunta de uno de sus fanáticos.

Y lejos de reparar en las burlas que recibió Rodrigo De Paul, su novio, se deshizo en elogios hacia el joven oriundo de Monte Grande: "Me encantó haberlo conocido y compartir música con él. Es demasiado talentoso y buen compañero. Estoy muy feliz". Lo cierto es que el revuelo le jugó a favor a la cantante, ya que en pocas desde su lanzamiento, la canción se posicionó como una de las principales tendencias en las redes sociales y plataformas musicales.

Por su parte, De Paul no se quedó callado y directamente comentó el adelanto que su novia había subido en su perfil de Instagram. Temón", escribió y si se puso celoso, lo ocultó con un mensaje positivo. Pero su reacción no impidió que fuera objeto de burlas y memes en el plano virtual, ya que muchos fanáticos de la Selección Argentina temen que sufra de mal de amores y que eso interfiera en su rendimiento en el mundial de Qatar.

Semanas atrás, se rumoreó que Rodrigo y Tini estaban en crisis, luego de que ella no dijera que estaba enamorada en los Premios Gardel, y en consecuencia, el jugador quería volver con Camila Homs, su expareja y madre de sus hijos Francesca y Bautista. "Lo que está haciendo Rodrigo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo", contó Adrián Pallares en Socios del espectáculo y aseguró que el deportista habría confesado que se equivocó al iniciar una relación con Tini.

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó: "La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirmó estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón".

Y al hacerse eco de lo que sucedió en la TV argentina, De Paul decidió salir a dar su versión a través de su cuenta de Twitter. "FALSO, una más y van.. hasta qué punto son capaces por un click", escribió. Mientras que Stoessel decidió no meterse en la polémica. Lo cierto es que en plena gira por Latinoamérica, finalmente aclaró públicamente sus sentimientos: "Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente, y estoy feliz".