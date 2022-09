Susana dijo por qué no quiere que la China Suárez vuelva a interpretarla en ficción

viernes, 16 de septiembre de 2022 17:20

La plataforma Star+ se encuentra en plenos preparativos para el rodaje de El representante, una serie sobre la vida de Guillermo Coppola, que tendrá a Juan Minujín como protagonista y a Ariel Winograd como director. Y para "Guillote" es fundamental contar con el visto bueno de las figuras públicas que forman parte de su historia. Una de ellas es Susana Giménez, quien accedió a que apareciera su nombre en la ficción pero impuso ciertas exigencias.

"Ella tenía un pedido importante: que no fuera la China Suárez", reveló Marcela Tauro en Intrusos y destacó que también pidió que su personaje tuviera un lindo vestuario. "No sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca. Lo dije como si estuviese en casa", agregó entre risas. Lo cierto es que la diva no quedó conforme cuando la exCasi Ángeles la interpretó en Sandro de América, la serie que se emitió en Telefe en 2018.

Según ella misma explicó, no le gustó que la China exagerara sus famosas muletillas como "¡Qué flaquito!" y "Mi amor", que si bien son muy conocidas por su público, no las usaba en la época que retraba la ficción. En cambio, cuando Celeste Cid se puso en sus zapatos en la serie sobre Carlos Monzón, quedó encantada, ya que consideró que la actriz logró captar su esencia.

Pero más allá de estos pedidos, la producción de El representante decidió apostar a una figura con menos exposición. "La seleccionada, María Campos, salió por casting. No se rían... Acá hablan de casting y se ríen. Los dos look, tanto rubia como pelirroja, como se hizo conocida la diva, le quedan bien. Yo no la conocía, la conocí ayer... Y canta, puede cantar y bailar, es completa", anunció Tauro.

¿Quién es María Campos? La artista de 37 años es cantante y actriz. Comenzó su carrera a los 12 años y tiene una larga trayectoria en el circuito under, que se vio interrumpida cuando fue mamá. Y con mucho esfuerzo, pudo volver al ruedo. Dentro de sus trabajos más populares se destaca la banda de sonido de la película El hilo rojo, protagonizada por la China Suárez y Benjamín Vicuña, y la cortina musical de Separadas, la serie de Polka.