"Quiero estar tranquilo y en paz": Darío Barassi tras la internación de Inés

viernes, 16 de septiembre de 2022 16:21

Tranquilo y en paz. Eso es lo que pidió Darío Barassi tras internar a su bebé Inés y que la noticia se multiplicara por los portales de espectáculo del país. El conductor de "100 Argentinos Dicen", que ahora es reemplazado por el Chino Leunis, tiene a su hija de 30 días atravesando una problema de salud pero nada grave, según él lo aclaró en las redes sociales.

Este viernes en la siesta, compartió un video en la Story de Instagram y allí pidió que no se diga que su hija está grave porque no es así. "Después de unos días complejos, ni en pedo iba a aparecer en las redes para contar nada. Es un momento muy personal el que estoy viviendo pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculado a la salud de mi hija y mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá", comenzó expresando Barassi.

Con una leve barba, sobre la que bromeó al final, el sanjuanino señaló que son días especiales y "hasta no estar en mi casa con mi mujer y mis 2 hijas no quiero ni aparecer por acá. Quiero estar tranquilo y en paz".

Luego habló de la salud de Inés: "mi hija está totalmente fuera de peligro, desde hace varios días. Pero como es una bebita muy chiquita de 30 días hay que hacerle 10 mil estudios. Por protocolo se intensifica todo. Eso nos demora en la internación. Cuando esté un poco más tranquilo contaré un poco más. Quiero agradecer a mucha gente por todos los cuidados que nos han brindado.

Ya tendremos el alta".

De acuerdo a lo informado por Barassi, su hija tiene "una infección viral y un poquito de reflujo que es lo que tienen todos los chicos. Ni mucho más ni mucho menos que eso". Pero todo lo que le tocó pasar lo definió como "intenso y angustiante" y subrayó que la pasaron "para el orto todos".

"Leo titulares del gravísimo estado de salud de la hija de Barassi y me desquicia. Lo que más me importa en esta vida son mis hijas y lo que más quiero es que estén sanas las 2. Por suerte así lo están", expresó subrayando que ya va a volver a casa con su familia y pidió no "inventar sonseras".