"Casi me baja la presión": la sorpresa de Natalia Oreiro en ¿Quién es la máscara?

"Casi me baja la presión". Con esas palabras, Natalia Oreiro confesó la sorpresa que se llevó en medio del programa ¿Quién es la Mascara? (Telefe) al escuchar cantar a uno de los participantes oculto en el disfraz. La voz le resultaba familiar y no se equivocó. Una vez que llegó el momento de que se descubriera a la persona debajo de la máscara, se dio una gran sorpresa: era su marido, Ricardo Mollo.

El cantante participó en el programa bajo el disfraz de Saurio en ¿Quién es la Máscara? y le tocó cantar "Contigo a la distancia" de César Portillo de la Luz. En ese momento, quienes lo conocen no le escaparon al reconocimiento de quién era. Además de Natalia Oreiro, Karina volvió a acertar la identidad del escondido y se llevó todos los aplausos.

Por su parte, Roberto Moldavsky pensó que era Antonio Birabent, Wanda Nara dijo que era Martín Bossi y Lizy Tagliani pensó en Benjamín Amadeo. Tras descubrir la verdad, se vivió un momento romántico cuando el vocalista y guitarrista de Divididos le dio un beso en la boca a su esposa Natalia Oreiro -con quien además tiene un hijo, Merlín Atahualpa (10)-.

Tras esto, Natalia aseguró que no sabía que Mollo iba a participar en el programa pero cuando lo escuchó cantar rápidamente pudo identificarlo. En ese momento se sorprendió mucho y aseguró que sintió que casi le baja la presión.

“Cuando nosotros éramos amigos, obvio que él me encantaba y charlábamos un montón. Evidentemente, un día se dio cuenta de que yo estaba muerta por él y me dejó en la puerta de casa un sobre con un CD que tenía esta canción: Contigo en la distancia”, reveló Natalia. Precisamente fue esa canción la que él interpretó debajo del disfraz y por eso no le costó saber que era él el escondido.

“Obvio que me morí de amor”, recordó Oreiro entre risas a lo que él agregó que ahora faltaría que Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara, esté debajo de otra de las máscaras del programa.

Al final de la primera semana, Ricardo Mollo se convirtió en el segundo acierto consecutivo de Karina en Quién es la Máscara?, luego de haber descubierto a Ángela Leiva como Lala en la emisión del miércoles.

Previamente, Moldavsky había identificado a Marta Minujín como Hipo, y en el primer programa, ningún investigador logró descubrir que debajo de Willy, el personaje eliminado, se encontraba Guillermo Coria.

Ahora quedan en competencia 20 famosos en un show que propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas.