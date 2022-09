Züleyha Tierra Amarga: Hakan frente a Fikret, al borde de la muerte

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Desesperante. Así serán los minutos que se vivan en "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es "Bir Zamanlar Cukurova", presentará un entramado complejo con la muerte acechando y la desconfianza cada vez más presente.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha le pidió a Mehmet ayuda para localizar a Fikret y Cetin que salieron de Cukurova rumbo a Beirut. "Seguro ya sabes que hay una guerra y no se nada de ellos", señaló ella con gran preocupación. Sin embargo él entró a sospechar los motivos por los que se fueron y se dará cuenta que todos se movilizaron por desconfianza sobre su persona.

"No puedo contactar a nadie, todas las fronteras están cerradas y solo escucho que están muertos. Seguro conoces a alguien que pueda ayudarlos a salir de allí", le pidió Züleyha pero él se sintió decepcionado al ver la reacción de ella basada en su desconfianza.

En el capítulo de este jueves, Züleyha le confesará a su secretaria que no se siente segura de la decisión que tomó de decirle a él que fuera a buscar a Fikret y Cetin. Pero además le contará sus sospechas sobre la identidad de aquel. "Mehmet tal vez sea Hakan. Y yo lo envié a salvar a Fikret cuando sé que siempre quiso matarlo", expresará.

Pese a la molestia que todo esto le genera a Hakan, irá a Beirut a buscar a ambos hombres. Al primer lugar que irá es a donde está uno de sus hombres y efectivamente descubrirá que Fikret y Cetin estuvieron con él. "Dije que Hakan vendría por los 2 tipos que vinieron de Cukurova. Ellos acaban de salir y se han ido a la embajada. Intenté detenerlos, se lo dije pero no me hicieron caso. Esos 2 no escuchan a nadie", le señaló el empleado.

Mientras ocurre esto, Fikret y Cetin decidirán avanzar en el campo de batalla para llegar a la embajada. Paso a paso que den, lo harán ocultándose tras barreras que les permitan evitar las balas y así cuidar sus vidas. Sin embargo, pese a estar a la luz del día no verán a los francotiradores.

"Ve tu primero y te cubro desde aquí", le dirá Fikret a su compañero mientras lo protege disparando a quienes lo ataquen. Pero cuando a él le toque correr hasta un lugar seguro, le lloverán las balas y una de éstas no podrá evitarlas y caerá en su hombro.

"Cetin ten cuidado, no vengas por mi. ¡Vete Cetin!", le gritará el joven Fekeli y con su último suspiro disparará a uno de los soldados que le dispara desde la altura.

Después de que quede tendido inconsciente en la calle, llegará Hakan en una camioneta camuflada de Prensa y saldrá a defenderlo con su revólver. Luego irá a él para ver su condición de vida.

Por otro lado, lejos de todo esto, Sermin se mostrará entusiasmada con la posibilidad de que Colak se enamore de ella y la convierta en una mujer poderosa. En el salón social del pueblo, sus sueños serán fogoneados por su amiga Füsun quien la incentivará a pensar en esta posibilidad. "Se que Colak comprará la mansión que siempre quiso Sermin", dirá esta mujer.

Sin embargo algo ocurrirá y alterará la paz. Es que a dicho salón ingresará su hija Betül del brazo de Colak, como su mujer oficial. Esto dejará a todos sorprendidos pero especialmente a Sermin que no podrá creer lo que ocurre.