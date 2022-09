Tras el final de Hercai, la actriz de Azize hizo contundentes posteos sobre compañeros de la ficción

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Contundente. Así fue la reacción de una reconocida actriz de Hercai, tras el final de esta ficción. La novela turca tuvo su último capítulo por Telefe el pasado martes, sin embargo se emitió en Turquía hasta el 25 de abril del 2021.

La historia rondó entorno a Reyyan Sadoglu (Ebru Sahin) y Miran Aslanbey (Akin Akinözü) quienes tuvieron una relación conflictiva al inicio, basada en el odio, pero que luego se fortaleció en el amor. Entorno a ello hubo otras figuras muy fuertes en la trama como Azize, interpretada por la actriz Ayda Aksel. Aquel personaje fue la "mala" de la historia y quien marcó el camino de la venganza desde el principio y casi hasta el final.

Precisamente fue ella quien, después de finalizada la historia, decidió hacer 2 contundentes posteos vinculados a 2 actores con quienes compartió el rodaje. Uno de ellos fue Akin Akinözü, el actor cuyo personaje hizo de su nieto Miran. A su lado estuvo casi en toda la trama y por eso generó un fuerte vínculo que luego lo expresó cuando terminó la serie.

"Mi querido Akin, mi querido hijo, mi nieto. Aquí está esta foto de nosotros tres veces. Espero nos volvamos a ver y firmemos hermosas escenas. Dios te bendiga", escribió ella en Instagram.

Pero no fue el único posteo que realizó. También dedicó unas dulces palabras para otra de sus compañeras de trabajo. Lejos de pensar que fue Ebru Sahin, que interpretó a la protagonista Reyyan, la actriz eligió a una colega que ocupó un papel secundario pero con quien tuvo un fuerte vínculo: la mujer que se puso en la piel de Asiye en la ficción.

"¡Mi Zubit! No puedo agradecer lo suficiente que nos cruzamos, que te conocí, que seas mi alma gemela, todo mi apoyo, mi maestra y quien más me hace reír. Siempre estarás, siempre estarás a mi lado", escribió

Anteriormente, la actriz había dedicado otro posteo a uno de los productores que la acompañó detrás de las cámaras y fue su apoyo en todas las grabaciones. A él le compartió unas palabras junto a una foto en la que se los ve juntos en una de las escenas más emblemáticas: cuando Cihan, por encargo de Füsun, dejó en un pozo a Azize para que muriera.

"No solo es del conjunto de Hercai sino uno de mis héroes ocultos. Me alegro de tenerte mi amigo. Incluso los pozos ciegos no me asustan cuando estás aquí", escribió sobre aquel joven que la acompañó en el rodaje.