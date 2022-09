Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Intensa y con enredos. Así avanza la novela "Nuestro Amor Eterno" por la pantalla de Telefe. La ficción turca de las siestas, cuyo título original es "Istanbullu Gelin", se encuentra transitando momentos en los que sus protagonistas cada vez están más distanciados por las diferencias y los celos.

En el capítulo de este miércoles, Süreyya volvió a tocar el violín tras escuchar los consejos de Can sin embargo todo el tiempo se sintió perturbada. Los celos marcaron presencia y no la hicieron disfrutar eso que tanto ama. Por eso decidió ir hasta el campamento donde estaba Faruk con Begüm y Emir. Allí al ver la felicidad en la cara de los tres, el dolor la atravesó.

"No es lo que estoy pensando. dije lo que vi. quiero que admitas que desde que Can entró a su vida, te involucraste en su vida. se honesto conmigo mismo", lanzó ella a lo que él respondió sin rodeos y con esa sinceridad que ella pedía: "así es, estaba celoso de ella, de lo que no podré darle a ese niño jamás. Ese niño despertará con ellos y no tendré esa posibilidad. No habrá planes de fin de año y ahora Can se lo dará. Ésa es la razón por la que estoy celoso".

Luego agregó: "ella se fue de acá porque no tenía la suficiente confianza. Ni siquiera me dijo que estaba embarazada. No quería ir en contra de mi madre... por tí enfrento las cosas que por mucho tiempo no pude hacerlo. Pero no quiero herirte... tengo mucho miedo porque apenas conozco a este niño...ahora un hombre entrará a su vida y seguro él llamará papá y se olvidará de mi".

En el capítulo de este jueves, comenzará la mudanza de Reyhan, la madre de Adem, y por pedido de Esma, Kiymet irá al lugar para ver qué puede encontrar allí. Mientras su prima no este presente comenzará a revisar las cajas y en una de éstas encontrará algo que nunca imaginó: cartas escritas por el Señor Boran, el ex esposo de Esma.

Lejos de todo esto, Adem continuará con las sesiones de psicología y en esta ocasión la profesional intentará saber un poco más de su pasado. "Dijiste que tu padre era muy violento. ¿Tu madre estaba ahí cuando sucedían estas cosas?", preguntará la mujer.

Sin embargo su inquietud generará gran malestar en Adem quien buscará poner freno a las especulaciones sobre su pasado. "Entonces tu madre estaba ahí cuando tu padrastro hacía quemaduras sobre tu cuerpo... ¿ella que hizo?", consultará la psicóloga y él le refutará: "¡por favor qué pregunta es esa! ella luchó todo el tiempo, ni siquiera podía entrar cuando él estaba".

Por otro lado, Ipek saldrá a cenar a un restaurante con Fikret después de que Esma le recomendara que así fuera para no perder la relación de pareja. Allí la joven se mostrará reticente con su esposo y luego irá al baño, donde casualmente estará Esra. En el sanitario hablará por teléfono con su madre y la secretaria de Fikret escuchará todo lo que ella diga.

"Madre no somos recién caso. Él está enamorado de mi, así ha sido siempre y tu lo sabes. Ahora solo hablamos de Ada. Conoces bien a Fikret, aunque yo no lo amo él tiene los ojos vendados y está obsesionado conmigo", le dirá Ipek a su madre Kiymet.

Mientras todo esto ocurre en un restaurante, Faruk disfrutará de la noche de campo con su hijo Emir y la madre del niño, Begüm. Antes de dormir, el hombre hablará a la mansión para tener una comunicación con Süreyya sin embargo no la encontrará. "Se fue a dormir a la casa de su tía", le informará la empleada.