"Lo que piden, lo tienen": la contundente respuesta de Ángela Navarro, tras "La Voz Argentina"

jueves, 15 de septiembre de 2022 15:05

Ángela Navarro es una de las grandes voces que brilló en "La Voz Argentina" y quedó en segundo lugar en la definición del reality. Quien fue integrante del Team Lali mantiene un fluido contacto con los fans en las redes sociales, donde responde preguntas y este jueves, hizo lugar a un pedido recurrente.

"Esta versión me la pidieron mucho y acá se las dejo completa porque lo que piden lo tienen amooooores. Gracias por tanto amor ,su apoyo es lo más hermoso del mundo #ya voy a subir todas", escribió la cantante. El video era de la impresionante interpretación de "Seminare" de Serú Girán.

Dueña de una voz muy potente y de tonalidades que emocionaban, Navarro se perfilaba como la primera mujer en ganar el reality y el primer triunfo de Lali Espósito como coach. Sin embargo, por un ajustado porcentaje Yhosva Montoya, del team Soledad, fue el elegido del público. No obstante, no para de recibir el apoyo y cariño de los fans.

"Pasar por La Voz Argentina fue un remolino de emociones, estoy feliz de haber llegado con Yhosva que es un talentoso, lo di todo", comenzó diciendo la participante en diálogo con "Por si las moscas". "Sabía que había mucha especulación de que yo ganara pero sabía que no iba a ganar. Yhosva es un gran artista y tiene un don especial, conmueve", agregó.

En este sentido, reveló detalles de lo que Lali le dijo en el momento de conocer el resultado y cómo se sintieron después: "Lali lo primero que hizo fue abrazarme y decirme que lo habíamos dado todo. Las dos salimos desilusionadas porque no se le da valor al género femenino dentro del rubro", contó Ángela.

Y explicó sobre lo que se dio en redes sociales: "No tiene nada que ver la edad ni el peso de un participante. Falta mucho por entender que no hace falta debatir estos temas de la imagen, me parece un error".

Antes de finalizar, Ángela habló de su compañero que se mostró sorprendido de haberla superado en la final: "Soy una gran admiradora de Yhosva, él es un artista muy seguro de su estilo y sus ideas, es muy merecedor de ganar La Voz Argentina. Se lo re merece".