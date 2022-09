La confesión de Gastón Soffritti: "Tuve bastante contención de mi familia"

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

El querido actor Gastón Soffritti, quien personificó a "Mati" en la recordada novela infantil "Patito Feo", habló de un confuso momento que vivió a lo largo de su vida y el apoyo que recibió de su familia.

En diálogo con revista "Gente", el joven reveló aspectos que le fueron difícil de sobrellevar pero que logró superar. “Pasé por diferentes momentos pero siempre tuve bastante contención de mi familia. Capaz hay pibes que no tienen eso y es bastante complejo cuando arrancas de muy chico", comenzó diciendo Gastón.

"También tuve la suerte, o la mala suerte, la verdad uno ya no sabe cómo verlo, de tener proyectos que son muy exitosos como me tocó a mí dos veces con 'Graduados' y 'Patito feo', parece que todo esta buenísimo, que tenés todo lo que quisiera tener cualquier persona", sostuvo.

"Pero cuando llegás a ese punto, es cuando te das cuenta que no es eso lo que realmente te llena y ahí es donde tenés qué estar preparado para el después. Porque hay un punto en el que estás muy arriba y luego muy abajo, y nadie está preparado para estar muy abajo, esa es la realidad", agregó a su palabra.

"Para mí la actuación es parte de mi y a lo que me dediqué durante años. Es más tuve aceptar cosas que no quería hacer, pero no te queda otra. Pero ahora trato de elegir un poco más, quiero que mi vida vaya hacia ese lado donde yo pueda elegir cada vez más que es lo que quiero hacer a nivel actoral", aseguró sobre el resto de sus actividades por fuera de la actuación.