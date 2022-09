La angustia de Yhosva Montoya, ganador de La Voz Argentina: "se dijeron muchas cosas"

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Este miércoles, Yhosva Montoya, el artista del team Soledad que se consagró campeón de La Voz Argentina 2022, dio una entrevista en la que reveló estar angustiado por el resultado de la competencia.

El joven, que demostró tener un gran talento que terminó por conquistar a los seguidores del big show, contó lo que siente tras el final del programa. En una entrevista con el ciclo radial por La Once Diez, el ganador dio detalles de cómo tomó las repercusiones de la audiencia a través de redes sociales.

“Yo quería que gane Ángela por su tremendo talento, pero también porque sé que mucha gente quería que ella gane y habría sido histórico que gane una mujer”, comenzó diciendo. Cale recordar que el joven obtuvo el 52.4% de los votos de la gente, frente a 47,6% que cosechó Ángela Navarro.

“Me sentí triste porque la gente mezcla que si somos hombres o mujeres, pero no tiene nada que ver eso con el canto”, agregó Yhosva., en referencia a la polémica que se desató por su triunfo.

“Si bien es un premio, creo que todos ganamos un poco. Me pone triste que hubiera querido que todos pudiéramos ganar. Nunca le di importancia a los comentarios negativos, pero tampoco disfruto mi victoria, encima estoy lejos de mi casa y todo el mundo habla. Me duele porque no nos conocen, no saben cuánto trabajamos”, explicó.

“En la final yo ya estaba contento con lo que estaba haciendo, pero quería que gane Ángela para que estuvieran todos felices por lo que la gente estaba diciendo, porque se dijeron muchas cosas y yo ya con el segundo puesto estaba feliz, incluso ya cuando vi orgullosa a mi familia después de mi audición a ciegas y para mí era todo”, continuó expresando.

Y finalizó: "De todas formas veo el apoyo y el amor del público que me apoyó tanto y siento esto como un regalo de Dios”.