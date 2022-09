"Esto no es...": la furiosa defensa de Karina La Princesita a "¿Quién es la máscara?"

jueves, 15 de septiembre de 2022 15:32

Si bien se ubica como lo más visto en su franja horaria, "¿Quién es la máscara?" (Telefe) no termina de convencer a la audiencia y es blanco de críticas. Tras los rumores de mala relación entre los jurados, ahora las redes son el escenario de mensajes ácidos sobre el programa y una de las investigadoras deja en Twitter picantes respuestas.

Se trata de Karina La Princesita que no tiene filtro para salir a bancar el programa, que debutó este lunes con muchas expectativas. "En el programa no se van si adivinamos. Se van según lo que elige el público acá. Muchas veces quieren ver quien cantó tan bien o el que más curiosidad les da. Esto no es un concurso de canto", señaló la artista, sumando emojis de corazón.

Este no es el primer posteo, ya que el martes fue aún más incisiva. "Qué manía la de ver problemas donde no los hay. Si ponen la cabeza en modo disfrutar, les aseguro que verían todo de otra manera. Arriba viejo vamos. Más risa y menos hinchar las bolas", disparó.

La aclaración surgió después del primer "picoteo" en el programa que tuvo con su compañera Wanda Nara. "Kari estoy dudosa de ¿si es hombre o mujer esa voz?", manifestó la hermana mayor de Zaira Nara. Y La Princesita fue categórica: "No, vos hacé tu trabajo y yo el mío". Además, dejó en claro que ella llegó al programa para competir y que no le interesa trabajar en grupo con sus compañeros.

Lo cierto es que, más allá de lo que se vio en pantalla, hace tiempo que circulan rumores de mala relación en el equipo. El primero se desató por el problema que Nara y Oreiro tuvieron por la falta de comunicación entre sus estilistas y luego, trascendió que Lizy y Moldavsky no tendría la mejor relación.

Según contó Fernanda Iglesias en LAM, los problemas comenzaron cuando hacían Trato hecho. "Ella no lo dejaba hablar y esto se notaba mucho en redes. Todo el mundo sentía que él estaba de más y ella se ve que sentía lo mismo porque no lo deja participar mucho… Desde ahí no se bancan", señaló la periodista. Sin embargo, la humorista aclaró que no tiene nada personal contra su colega, sino que suele tener más afinidad con las mujeres.

