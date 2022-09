Amor de Familia: uno a uno, quiénes son los personajes del elenco

jueves, 15 de septiembre de 2022 00:00

Con varios dramas e historias complejas, comenzó este miércoles la nueva novela turca de Telefe: "Amor de Familia". La ficción plantea entre sus temas la dureza de la adicción al alcohol, el abandono de una madre y el obligado rol de una joven de hacerse cargo de sus hermanos menores.

Además la trama presentó otros conflictos más como la pobreza, la delincuencia y la violencia de género, temas muy comunes en la sociedad no sólo de Turquía sino también de distintas partes del mundo como la Argentina.

En Amor de familia, el eje de la trama es la conmovedora historia de Filiz, una joven que lucha por superar los obstáculos y salir adelante junto a sus hermanos y a su padre.

Pero ¿quiénes son cada uno de los personajes principales?

Filiz es la hija mayor de una familia humilde que da pelea por sobrevivir en un barrio de Estambul. Desde que su madre los abandonó, se vio obligada a no estudiar en la universidad para poder salir a trabajar y de esa forma cubrir algunos gastos financieros del hogar. La joven tiene 5 hermanos a quienes atiende como su madre pero además debe hacerse responsable de su padre, quien tiene problemas con el alcohol.

Baris es un misterioso joven que entrará casi por casualidad en la vida de Filiz. La conocerá en un momento que un hombre le arrebató la cartera y él salió a defenderla. Baris es un joven inteligente, confiado pero también muy terco y que sufre de "nosofobia". Según él mismo lo definió en la ficción, es fobia a los hospitales. Al principio, no estará claro si este hombre es un ladrón de autos o un asistente de cámara, si es rico o pobre.

Fikri es padre de Filiz y sus otros 5 chicos. Es un hombre antagónico que fue abandonado por su esposa por su problema con el alcoholismo. Es que sólo piensa en beber sin medir las condiciones. Deja toda la responsabilidad en su hija mayor y no asume ninguna que le permita afrontar el rol de padre. No trabaja, no se compromete con nada y no se ocupa de sus hijos, al límite de no conocer si sus chicos estudian, trabajan o cómo consiguen el dinero para vivir. No muestra ningún esfuerzo por nada pero sí es interesado por el dinero para saciar su adicción.

Kiraz es, de los 6 hermanos, la que más se preocupa por su padre. Su corazón está siempre pensando en lo que necesita su padre y cómo ayudarlo para que se recupere. Esto hace que para el hombre, ella ocupe un lugar muy especial y crea que es la única que lo ama. La adolescente es estudiante de secundaria y pese a su corta edad, es muy madura. Por ello siempre ayuda a su hermana mayo con el trabajo de la casa y cuidado de sus 2 hermanos menores. Es sensible y de muy buen humor.

Ismet y Fikret son los 2 hermanos menores de Filiz. El primero, Ismet, es el más chiquito y regalón de la casa. Su padre sueña que sea actor para salvar a la familia y que los saque de la pobreza. El segundo, Fikret, es el que le sigue en edad, es el más rebelde y travieso pero sobre todo tiene un problema emocional que lo retrae. Desde la escuela, varias veces llamaron a su hermana mayor para retarlo. Estudia en la secundaria y es muy dormilón. Aspira a ser un famoso excursionista cuando sea adulto.

Rahmet y Hikmet son los hermanos que menores en lo inmediato a Filiz. Rahmet es un estudiante de secundaria muy inteligente y con un gran talento. El logro académico significa poco para él y eso se convierte en una preocupación para Filiz quien teme que "desperdicie" su vida si no valora eso. Para ganar dinero, enseña a compañeros todo lo que aprende en la escuela, especialmente matemática, lo que es su fuerte. De esta forma, contribuye al presupuesto de la casa ocasionalmente. Por su parte, también estudia en la secundaria pero es mucho más introvertido y tímido. Le gusta una compañera de la escuela, Esra, pero no se anima a expresar sus sentimientos y emociones. Al igual que sus hermanos, trabaja en sus tiempos libres pero en su caso lo hace en una tienda. Con lo que gana ayuda a los gastos de la casa. Pese a lo que hace, es el menos querido por su padre.

Avance del capítulo de este jueves

Este jueves se verá por Telefe el segundo capítulo de este drama romántico. En esta ocasión, tras el primer encuentro entre Filiz y Baris, este último buscará conquistarla y para ello no sólo le regalará el lavarropas que necesita sino que dará un paso más: la invitará a cenar.

"Tienes algo más que nadie tiene, como que puedes vencer al mundo. Pero también debes ser amada, no tienes que ser tan fuerte. Dame una oportunidad, solo una cena", le dirá el joven a Filiz quien está cerrada a la posibilidad de conocer a alguien.

Es que la chica tiene un rol de madre obligado pero que sus mismos hermanos le harán saber que no corresponde que sea así. "Tu no eres una madre, mi madre se ha ido y la tuya también. ¿No te cansas de pretender ser ella?. No te preocupes hermana", le expresará con consejos Hikmet.

Por otro lado, Filiz decidirá aceptar la propuesta de Baris e irá a cenar con él. Sin embargo nunca imaginará las palabras que él le vertirá en la mesa. "¿Otros príncipes adinerados hicieron eso?, ¿te hicieron regalos y te abandonaron?", le preguntará el joven a ella dejándola atónita. Eso la hará luego reaccionar con gran desilusión: "no necesito experiencia para predecir hombres como vos".

Más tarde ella le aclarará: "ésta es nuestra realidad. Mi padre es un ebrio, no puedes venir y cambiar todo con tu barita mágica. Ésta es nuestra realidad y tu no eres parte de nosotros", finalizará.