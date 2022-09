Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 14 de septiembre de 2022 00:00

Miedo... mucho miedo. Eso es lo que sienten en estos capítulos los personajes principales de "Züleyha", la ficción turca de Telefe. La novela, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova" atraviesa un momento muy dramático con la guerra desatada en Beirut, con Fikret y Cetin acorralados por los cruces del fuego.

En el capítulo de este martes, Züleyha se mostró preocupada ante la posibilidad de que le haya pasado algo a Fikret y Cetin. Es que ambos fueron a Beirut a buscar información sobre la verdadera identidad de Mehmet y quedaron atrapados en medio de una guerra.

"Llamo porque 2 familiares se encuentran en Beirut ahora. No fue un viaje de negocios sino un tema personal. Se que están ahí porque llamaron cuando llegaron pero no se nada de ellos. Me preocupa sus vidas", llamó Züleyha en una comunicación con el ministro de Turquía quien le dijo que están buscando desaparecidos y que en la lista sumarán a Fikret y Cetin.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha le confesará a Mehmet que Fikret salió de Cukurova y que su vida corre mucho riesgo. "Fikret se fue a Beirut con Cetin. Seguro ya sabes que hay una guerra y no se nada de ellos", explicará ella pero ante sus palabras él querrá saber por qué Fikret se fue del pueblo. Sin embargo a ella le costará confesar el verdadero motivo por el que aquel salió de Adana.

Luego agregará: "no puedo contactar a nadie, todas las fronteras están cerradas y solo escucho que están muertos. Seguro conoces a alguien que pueda ayudarlos a salir de allí".

Tras esto, él decidirá acceder al pedido e irá en busca de Fikret y Cetin. Lo hará camuflándose como hombre de la Cruz Roja y con un móvil que así lo indicará. El camino no será fácil pero el objetivo será uno solo: sacar con vida a ambos hombres de aquel lugar. Sin embargo, algo ocurrirá en el campo de batalla que sacudirá a todos.

Por otro lado, Abdülkadir está interesado en la convocatoria de licitación del gobierno para alimentar al ejército turco. Para ello apretará a Bëtul para saber qué es lo que ofertará Colak pero ella negará toda respuesta. "No lo se. Si quieres saber ve a otra parte", le señalará ella quien lanzará: "Me ha pasado toto tipo de cosas porque me asocié contigo. Lo nuestro terminó. Quiero que te largues".

Luego Abdülkadir le hará una dura advertencia: "deberías saber quien es Colak, solo es un idiota de Cukurova, es solo un terrateniente. No te protegerá de Hakan".