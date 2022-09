Hercai: tras el final, los actores de Miran y Reyyan dejaron emotivos mensajes de despedida

miércoles, 14 de septiembre de 2022 00:00

A más de un año de que se emitiera en Argentina el primer capítulo, este martes "Hercai" llegó a su fin por la pantalla de Telefe. La novela, que tuvo como protagonistas a los personajes de Miran y Reyyan, terminó con el rating acompañando en el minuto a minuto.

Las mediciones dieron a este último capítulo, un promedio de 8 puntos, ganando de esta manera a "Bienvenidos a Bordo" que hizo 4,5 de rating. Este episodio estuvo cargado de emoción y buenas noticias. Es que Reyyan anunció a toda la familia que, a pesar de todo pronóstico que marcara lo contrario, quedó embarazada y Miran será papá de su tercer hijo. Además hubo una gran fiesta familiar donde todos asistieron con sus hijos, haciendo del encuentro donde reinó la armonía, el amor y la paz.

Este último capítulo, que se vio en Argentina este martes 13 de septiembre, fue visto en Turquía el 25 de abril del 2021. Tras la emisión en el canal ATV turco, los actores protagonistas de la ficción publicaron largos posteos en las redes sociales para despedirse de la ficción y de sus fans.

Ebru Sahin que hizo de Reyyan y Akin Akinözü que hizo de Miran usaron sus cuentas de Instagram para despedir a sus personajes y dejar un mensaje para los seguidores. Para ello compartieron también fotos de sus personajes pero hubo algo que llamó la atención y no pasó desapercibido para muchos: ninguno compartió fotos juntos pese a que fueron co-protagonistas.

Según la prensa turca, esto se debió a que ambos llegaron al final de la historia con una mala relación en lo personal que no pudieron superar. Con el cierre de la historia, los actores cortaron todo vínculo y eso quedó reflejado también en los posteos que hicieron. Pero más allá de eso, la emoción formó parte de las palabras que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram.

Ebru Sahin en su largo posteo se refirió a los diferentes desafíos que le tocó pasar a ella como a todo el elenco. Sin embargo nada se convirtió en impedimento para disfrutar cada una de las escenas que grababan. El mensaje completo:

Pasamos por geografías con clima miserable, manantiales marrones, gente con pendientes pero protegida. Nuestros oídos te dieron la bienvenida en nuestros corazones y cientos de años de historias que se convirtieron en amor. Hemos compartido vidas que a veces leemos, a veces escuchamos, pero sabemos que es verdad. Vimos que "lo suave es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que el tiranía. “Mi Reyyan; tú me criaste y me diste límites, yo te di alas para ir más allá de los límites”. Tú me diste paciencia para guardar silencio ante los males con una sonrisa; yo te di la lengua para buscar justicia. Ahora no estás en el castillo de ese gigante de mal corazón que estás encarcelado; estás en el palacio de tu propia historia. Te dejo con los niños que te enseñarán el amor. Las mujeres que animas son las que yo confío... Como la primavera es para tus flores esperando florecer; te traeré de vuelta al agua del alma y me iré así. Donde empecé por primera vez, la última vez que me senté en esas escaleras, voy con la tristeza del pasado pero la paz interior. Y os deseo; a todos nuestros seguidores y a mi querido equipo que nos han apoyado desde el principio, una vida de belleza y maneras de encontrar el amor. Gracias a todos los que me escuchan y me entienden... Tu chica libre montando a caballo en las llanuras. #hercai

Por su parte, Akin Akinozu se despidió usando la metáfora de las semillas que florecen. En la ocasión destacó que el camino no fue fácil pero lograron nacer de eso muchas virtudes.

Querido Miran, gracias por este viaje de maduración en las mágicas tierras de Mesapotamia, donde me llevaste mientras trataba de entender y explicarte. De esta manera, me has demostrado que el mayor poder de amar es el verdadero valor de ser amado. Pero lo más importante, me has enseñado que nunca seré un "hombre" sin cuidar a los que amo y amo. Me hiciste entender más el valor de mi familia, al hacerme sentir que tengo una familia que me hace estremecer y llorar cada vez que pienso en tu ausencia. Y por supuesto creer en milagros... Sabes, gracias a ti, me di cuenta de que tengo mucho por lo que estar agradecido. A la luz de todo, me doy cuenta; tú eras sólo tierra negra, y yo era una semilla preguntando cómo salir de ti y florecer. Realmente nos necesitábamos el uno al otro. Porque buscabas raíces para llenar el vacío que hay dentro de ti, así voy a descubrir las raíces que llevo dentro de mí y un lugar donde poder ponerlas y hacerlas crecer... Afortunadamente, logramos dar vida a una sola violeta en invierno. Ahora sin rendirnos hemos llegado al final de este camino que hemos pavimentado las piedras con paciencia, dedicación, esfuerzo y sacrificio. Pero ambos sabemos que lo que parece el final del camino es solo un nuevo comienzo para las flores que florecerán en las personas que tocamos. Y encontrarás esa felicidad que buscas en tu jardín lleno de nuevas flores que parecían imposibles de florecer pero lograron florecer inspirado en nuestra historia, y serás libre donde la encuentres... Puede que haya sido una lucha cuesta arriba pero valió la pena ;) Amor y respeto... Tu compañero "Hercai" Süreyya Ak in Ak inözü