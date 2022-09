Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 12 de septiembre de 2022 00:00

Nuevos desafíos comenzarán a trazarse a partir de esta semana en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La revelación de la verdadera identidad de Mehmet comenzó su cuenta regresiva y con esto grandes sorpresas sobre quién es realmente Hakan.

En el capítulo de este lunes, Fikret irá a Ancara para saber quién es realmente Mehmet y para ello volverá a extorsionar a Vahap quien finalmente accederá a darles una mano pero de una forma muy sutil. Junto a Cetin, llegará a un punto clave donde irán de parte del hermano de Abdülkadir para conseguir datos.

Incrédulo, el empleado que los atienda le hablará a Vahap y lo comunicará con Fikret. "Le vas a decir que conteste todo lo que le preguntemos o no vas a volver a ver tu cara", amenazará el joven Fekeli a lo que Vahap accederá y le dirá al empleado: "ellos son mis amigos, contesta todo lo que pregunten... quiero que se lo des todo".

En medio de la búsqueda algo los sorprenderá. Es que en ese lugar encontrarán un periódico donde aparece Mehmet junto a otros empresarios y al pie de la imagen se puede leer que quien sale en la foto no es ni más ni menos que Hakan. "Está la imagen pero no se qué dice ahí", lamentará Cetin.

Sin embargo Fikret subrayará: "es alemán pero se que dice ahí". A partir de esto el camino aparecerá liberado para ambos pero la desgracia estará cerca y no todo terminará como lo pensaron o anhelaron.

Por otro lado, y lejos de ahí, Colak le pedirá a Bëtul algo difícil de cumplir. "Habrá una licitación de gobierno y quien gane firmará un contrato para alimentar al ejército. Quiero ganar porque es un año de contrato", comenzará explicando el empresario quien luego le pedirá a la abogada que averigüe "qué será lo que Züleyha oferte".

Al escuchar esto, Bëtul no ocultará su malestar y preocupación. Es que sabe que eso será muy difícil porque Züleyha la demandó y no quiere verla cerca por nada del mundo. "Seguro que ella se muere por decirme cuánto ofertará", dirá con ironía y subrayará: "ya te dije que me está demandando. ¡Cómo quieres que averigüe!. Puedo suponer lo que ofertará".

Sin embargo Colak le aclarará que no quiere que adivine. "Necesito saber la cantidad exacta", apretará y luego subrayará que él sabe que ella podrá hacerlo y para eso le dará las llaves de la oficina de Züleyha en la empresa Yaman. "Sólo hazlo mientras ella no está en la oficina", ordenará.