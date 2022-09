Soñar Contigo: apareció el video de lo que no se vio del capítulo del viernes por Telefe

lunes, 12 de septiembre de 2022 00:00

Soñar Contigo transita el último tramo de la historia por la pantalla de Telefe y la magia de esta comedia romántica sigue atrapando a los fans. La ficción turca, cuyo verdadero nombre es Erkenci Kus, gira entorno a Can (Can Yaman) y Sanem (Demet Özdemir), 2 jóvenes que atravesaron diferentes situaciones de la mano del amor.

Ella es escritora y tiene un gran dote para hacer perfumes naturales en base a flores cuyos aromas conquistan a todos. Él es fotógrafo y muy aventurero pero las vueltas de la vida hizo que tuviera que hacerse cargo de la agencia publicitaria de su padre, Fikri Harika. En ese lugar fue que ambos se conocieron y enamoraron pero la desconfianza hizo que se separaran y cada uno siguiera su camino durante un año.

Actualmente, por Telefe, la serie transita el capítulo original 45 con el amor empujando a la pareja a la reconciliación. En la trama de la ficción, Can y Sanem siguen manteniendo los sentimientos que los caracterizó desde el primer capítulo pero esta vez lejos de la agencia y conectados 100% a la naturaleza.

En el episodio que se vio el viernes pasado, Can, Sanem y sus amigos decidieron grabar un spot publicitario para impulsar las cremas naturales que ella hace. Para ello se inspiraron en la diosa egipcia, Cleopatra, para aludir a los poderes de seducción pero también a la belleza que las cremas generan en la piel de la mujer. El papel de la diosa lo vistió Deren (Tugçe Kumral) mientras que Bulut (Ahmet Olgun Sünear) se puso en la piel del faraón. A su alrededor se ubicaron CeyCey (Anil Çelik), Muzaffer (Cihan Ercan), Deniz (Basak Gümülcinelioglu) y Sanem (Demet Özdemir). Frente a ellos Can (Can Yaman) usó su cámara para realizar toda la producción de la publicidad.

Pero eso fue lo que se vio por la pantalla de Telefe el viernes. Tras esto hubo un video que trascendió y que muestra el detrás de escena de ese capítulo. Esas imágenes son las que circularon en las redes sociales de la ficción turca y que permite conocer los detalles que pocos conocen.

En ese video se ve a los actores Tugçe Kumral y Anil Çelik teniendo un cruce de palabras mientras el resto del elenco los mira con atención y desconcierto. Ante ellos, el actor Ahmet Olgun Sünear mantiene la compostura pero al final todo termina en risas. Quien terminó con cara de sorprendida fue la actriz Basak Gümülcinelioglu que luego recibe una palmada en la espalda de su compañero Cihan Ercan.

