Abel Pintos reveló por qué esperó seis años a Mora Calabrese

lunes, 12 de septiembre de 2022 00:00

Abel Pintos visitó La Peña de Morfi y cantó diversos temas de su álbum. También, compartió un momento en una charla íntima donde habló de diversos temas de su vida personal, entre ellos la relación su actual esposa.

“Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”, contó. Y remarcó que se enamoró a primera vista, pero en ese momento la mujer estaba casada.

“Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’, y varios años después, incluso varios años después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”, detalló.

Cuando Jey Mammon le preguntó por qué esperó seis años a Mora pudiendo conquistar a quien quisiera, Abel explicó que “la forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó”.

“Cuando la conoció, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, sumó.

Abel recordó que no solo él sostuvo la relación a lo largo del tiempo sino que Mora también lo esperó. “Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, cerró.