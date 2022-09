Emocionado, Abel Pintos anunció que regresa al folklore en 2023

domingo, 11 de septiembre de 2022 15:12

Abel Pintos fue el gran invitado a "La Peña de Morfi", el programa de los mediodías del domingo en Telefe. Tras su primera presentación musical, vino la entrevista y mate en mano hizo una gran confesión. Volverá a apostar al folklore a pleno, como en los inicios de su carrera.

Allí reflexionó sobre cómo se siente frente a otros artistas argentinos como Bizarrap, Wos o María Becerra y destacó el camino que crearon en la música. "Estamos entrando en un momento de darnos cuenta de otra clase de responsabilidad. Ya somos veteranos. Ya no puedo hacer el mismo camino de hacer 15 años atrás. Ahora hay un recambio generacional y es natural y lo celebro. Trabajo ahora para crecer pero no para arriba sino para expandirme, a lo ancho, y tomar más peso en el lugar que ocupo en la música y en la vida", confesó abiertamente.

Dijo que el ser padre lo llevó a cambiar su mirada. "Tener hijos, como Guille y Agustín, me hicieron entender la vida de otra manera. Mora (Calabrese, su esposa) me modificó también. Yo antes estaba en la cabecera de una mesa rectangular y ahora estamos todos a una mesa redonda. Eso me lleva a leer todo de la vida de otra forma; incluso en la música".

Abel Pintos analizó la escena actual y contó que el amor de su familia incide en todo.



¡Comprá tus entradas para el show del 10 de diciembre en el Estadio Único! uD83DuDC49 https://t.co/VSWJ9P7D1d#AbelEnLaPeña #LaPeñaDeMorfi #LiveEvents pic.twitter.com/ntRNyDMwt9 — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) September 11, 2022

En ese contexto, marcó que se emocionó al ser premiado por "Mejor álbum artista pop" en los premios Gardel ya que significaron el cierre de una etapa. "Recibir el premio Gardel fue emocionante para mí; quizás el más emocionante de mi carrera. Porque este fue el disco más pop de mi carrera que, con Ariel y mi hermano y partenaire, lo pensamos así. Que este era el disco más pop que podíamos hacer porque el siguiente, que será el año que viene, va a ser de folklore. Entonces este trabajo de pop de los últimos diez años, lo íbamos a llevar a lo máximo. Y al ser premiados en los Gardel, nos dijimos: "lo logramos; es el más pop de la carrera"".