El novio de Charlotte Caniggia reveló la abultada cifra en dólares que cobra en su trabajo

domingo, 11 de septiembre de 2022 00:00

Charlotte Caniggia comenzó una nueva relación junto a Ian Hachmann, ambos hicieron oídos sordos a las críticas y emprendieron un romance.

Hachmann trabaja para una plataforma en la que sube vídeos íntimos, y tenía un bajo perfil, sin embargo desde que comenzó la relación con Charlotte su vida dio un giro.

“Estábamos acostados, yo estaba en cuero pero estábamos charlando en la cama. Ella me dijo que se estaba separando”, reveló el joven en Intrusos. Y agregó que la relación con su amigo y expareja de Charlotte terminó mal, ya que se sintió traicionado por los dos.

Pero luego la charla giró hacia su actividad económica y el modelo reconoció reconoció que vendía contenido erótico en la plataforma Only Fans. “Aclaro que nunca hice contenido con hombres”, comentó. Luego, brindó detalles de la cifra que cobra en su trabajo. “Algo normal... 5 mil dólares, pero mi ex está arriba de las tres cifras”, aseguró.

Luego contó cómo incursionó en el negocio. “Empecé en México. Dije: ‘Voy a crear la página’. Cómo tengo muchos seguidores en Tik Tok, empecé a promocionarme y a hacer vivos. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas”, dijo. Y luego agregó que el material se estaba vendiendo solo. “Acá sube cualquiera lo que quiera, no importa si sos gordo, flaco, feo. Hay gente a la que les gusta los fetiches: los que les gustan los pies. Hay de todo, enanos”, sumó. “Yo la cuenta la tengo free, así que lo único que hago es vender contenido”, cerró.