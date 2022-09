El dolor de un querido actor de Züleyha Tierra Amarga: "te extraño"

domingo, 11 de septiembre de 2022 00:00

Las novelas turcas lograron conquistar los corazones de muchos argentinos en los últimos años. Eso fue no sólo por las tramas que presentan, muy distintas a las convencionales, sino también por el profesionalismo de sus actores que supieron construir bien un personaje. "Züleyha" es una de esas novelas pero que llegaron a atrapar no solo a su público en Argentina sino también en distintas partes del mundo y con diferentes títulos.

En Turquía, su país de origen, nació con el nombre de "Bir Zamanlar Cukurova" pero también se la conoce como "Once Upon a Time Çukurova's" o "Tierra Amarga" en España. La ficción se emitió por primera vez en septiembre de 2018 en Turquía con la Primera Temporada y el último capítulo se lo vio en junio pasado. En Argentina transita su Cuarta Temporada con importantes giros y nuevos personajes.

La historia gira entorno a Züleyha, una costurera que comenzó siendo muy sumisa y con el tiempo se empoderó desafiando a todos y todo hasta convertirse hoy en la Dama de Cukurova. En este escenario, uno de sus personajes más queridos es Gaffur, uno de sus peones que por estos días busca convertirse en capataz de la finca de los Yaman. Este hombre combate con muchos conflictos internos que lo hace cometer errores pero también dar importantes pasos en su vida.

Esta figura es interpretada por el actor Bülent Polat, un hombre que actualmente tiene 43 años de edad y que es muy querido en su país de origen. El hombre nació el 8 de marzo de 1979 en Tunceli, está casado y tiene 2 hijas, una de 4 años y otra bebé.

Su familia para él es todo y un gran soporte en la vida, lo que siempre lo deja demostrado en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene más de 150 mil seguidores y allí expresa sus sentimientos y emociones. El último lo exteriorizó hace una semana, donde dejó al descubierto la tristeza que le genera una importante ausencia en su vida: la de su padre.

En el 2014 el actor perdió a su padre a quien definió como el ejemplo de su vida. "Las virtudes de un padre son la riqueza de sus hijos. Descansa en paz mi amado padre...", escribió en julio de aquel año tras su muerte.

Hace una semana, no sólo re-editó aquel posteo sino también publicó otro con la leyenda "Te Extraño" y lo acompañó del símbolo infinito. Sus palabras no pasaron desapercibidas para sus fans de todo el mundo que no dudaron en dejarle palabras de aliento y fuerza.

"Que descanse en paz", "que Dios tenga misericordia de él", "mucha fuerza", fueron algunas de las frases que los fans le dejaron para transmitirle fortaleza.