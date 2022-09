Una reconocida figura internacional podría sumarse como jurado de Canta Conmigo Ahora

sábado, 10 de septiembre de 2022 21:00

Canta Conmigo Ahora es el nuevo formato que conduce Marcelo Tinelli en El Trece, el programa estuvo pasando por momentos de bajo rating, pero logró mantenerse en la pantalla. Además, Adrián Suar mostró su incondicional apoyo al conductor para que siga adelante con la propuesta.

Sin embargo, en el transcurso de los programas comenzaron los conflictos, uno de ellos fue la salida de Cristián Castro, y la posible renuncia del Puma Rodríguez. A esto se suma la salida de Coti Sorokin, tras la separación con Cande Tinelli. Por este motivo, desde la productora comenzaron a buscar posibles nombres que podrían sumarse al jurado.

La periodista Laura Ubfal reveló en su programa Gossip que un artista con muchísimo éxito en Argentina sería uno de las posibles figuras que la producción de Laflia querría incorporar. Se trata del cantante y actor portorriqueño Chayanne.

Voy a contar la verdad. Hubo comunicación entre la producción de Chayanne y la producción de Marcelo Tinelli. Esto es verdad”, comentó la periodista en una entrevista.

“Lo que no es verdad es que Chayanne pueda ser jurado. Porque es una figura mayor y no está para sentarse como jurado del Canta Conmigo Ahora, pero lo que me contaron, de muy buena fuente, es que puede ser que Chayanne venga a hacer una o dos galas a Canta Conmigo Ahora. Hay un acercamiento para que pueda estar”, agregó.

A su vez, resaltaron ya hay una lista de posibles candidatos convocados para renovar el panel de los 100 jurados, pero todavía no hay confirmaciones.