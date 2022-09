Luciano Pereyra hizo una confesión sobre su intimidad: "A veces uno no está preparado"

sábado, 10 de septiembre de 2022 00:00

El querido cantante argentino, Luciano Pereyra, se prepara para vivir un gran momento con una serie de shows en el Luna Park, que comenzaron este viernes 9 de septiembre y se extenderán hasta el próximo 12 de noviembre, y en ese escenario de alegría, abrió las puertas de su casa y su intimidad para hablar de su presente.

En una entrevista exclusiva con revista Caras, Luciano contó cómo fue trabajar en su último disco y habló de cómo lo transformó, tanto personal como laboralmente, la pandemia de Covid-19.

"Yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. En este caso en particular me di cuenta de que las canciones que yo había terminado de crear y de componer… Tenía que pasar por lo que tenía que pasar para estar preparado para esas canciones. A veces uno no está preparado para las canciones que hace", comenzó diciendo el artista.

Y agregó: "Entenderlas y sobre todo cantarlas con el significado que realmente lleva cada tema. Me gusta leer libros que ya leí. Siempre es el mismo pero en distintas etapas de tu vida te deja diferentes enseñanzas. Con la música y con las canciones a mí me pasa un poco igual".

Al ser consultado por la nueva década que vive, ya que cumplió 40 años, reveló los planes de proyecto de familia que aún mantiene con su novia, aunque demostró no estar apurado en el tema.

"Yo estoy muy feliz con todo lo que logré hasta el día de hoy. Y seguir trabajando de lo que me gusta es un privilegio, una bendición. Seguir creciendo y aprendiendo. No dejo de estudiar y de perfeccionarme. Me gusta mucho esa parte. Pero también cuando hay mucho trabajo ves poco a tus seres queridos entonces los momentos que antes eran de cantidad hoy se transforman en momentos de calidad", subrayó.

"Y el resto, el proyecto de familia y demás, uno va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Como dije, uno propone y Dios dispone. Mientras tanto vivo, trabajo, comparto. Las cosas creo que son a su debido tiempo y cuando tengan que ser", añadió a su palabra.

Por último, Pereyra, que habló desde el sillón de su casa de Luján, finalizó: “Mi novia, mis padres, mis amigos y mis perros. Ver ese conjunto cada vez que llegas es maravilloso”.