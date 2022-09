"Me sentí violentada": Leticia Siciliani cayó en una estafa telefónica

jueves, 1 de septiembre de 2022 12:58

"El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer", comunicó Leticia Siciliani a través de sus redes sociales. Y con el objetivo de concientizar al casi millón y medio de seguidores que tiene en Instagram, dio detalles de la trampa que le tendieron para sacar dinero de su cuenta bancaria.

"El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta", relató la actriz de 30 años.

Y siguió: "Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba en eso, me llamaron desde el primer número. No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente, les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono".

La persona que la llamó, le explicó qué era lo que tenía que hacer para terminar el trámite y le pidió sus datos personales y del banco que había emitido la tarjeta. "Hasta el momento no me había parecido raro. Me enreda tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que termino pasándole la clave que no hay que pasarle a nadie. Cuando me di cuenta, ya era tarde", agregó.

En cuestión de minutos ya le habían vaciado la cuenta y cambiado la clave de su cuenta de Homebanking. "Ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia", relató la hermana menor de Griselda Siciliani.

"Además, muy cínicamente esta persona, cuando yo me doy cuenta de que me está robando y se lo digo, me dice: ‘Señorita, cuando terminemos esta comunicación usted me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento encima yo le pedí disculpas. Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando", concluyó.