Le hackearon a cuenta de Twitter a Julieta Díaz y fue tendencia por un particular posteo

martes, 9 de agosto de 2022 14:46

Julieta Díaz sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter y recurrió a sus seguidores de Instagram para pedir ayuda. "Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias", comunicó a través de una serie de videos.

Pero más allá del gran número de personas que se solidarizó con su caso, en la red social del pajarito el nombre de la actriz se convirtió en tendencia a raíz de un mensaje falso. "Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenia hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quien me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa", reza el tuit que publicó el hacker.

Y el sorpresivo mensaje fue disparador de decenas de memes y chistes. "A mí lo q me hizo reír del tweet de Julieta Diaz no es que la hackeen, si no que creo completamente que ella puede llegar a twittear algo así", manifestó una usuaria. "Ok lo del tuiter de julieta Diaz me sacó una sonrisa lo estaba necesitando", escribió otro. Mientras que algunos que no se enteraron que la actriz fue hackeada señalaron que había sido "mala onda" con su vecina.

Más allá del mal momento virtual, Díaz transita un gran presente laboral. Protagoniza Las irresponsables junto a Gloria Carrá y Paola Krum en el Teatro Astros y junto a su padre, Ricardo, presentará a partir del miércoles 10 el musical poético El Oficio de dar: para no quedarnos con las manos vacías.

Además, este año grabó su participación en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, ficción en la que se puso en la piel de una mujer desaparecida en la última dictadura militar, cuya hija años más tarde se convierte en una nieta recuperada. "El personaje ya lo grabé. Fui como actriz invitada, con algunos capítulos salteados, en la línea de los 70", reveló en una entrevista con Todo por delante, el programa que conduce Maxi Legnani los domingos de 13 a 15 en La 990.

"Fue emocionante contar esa parte tan difícil nuestra que sigue vigente con los nietos no recuperados y todo lo que ocurrió en esa época", destacó Julieta, quien a su vez se mostró muy entusiasmada por su regreso a Polka. "Me parece interesante que haya una línea dentro de una ficción de televisión de aire, que este tema esté ahí. Es un tema que hemos tocado mil veces en las ficciones, porque es muy doloroso, porque forma parte de nuestra historia y porque sigue habiendo deuda con eso. Dentro de lo que tiene que ver en la ficción, obviamente está cruzado por historias de amor, historias de vida, un poco de todo", detalló. Y enfatizó: "Es intenso, pero se disfruta mucho trabajar con ese riesgo, porque son lugares intensos en los que uno puede jugar mucho".