Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 9 de agosto de 2022 00:00

Una luz de esperanza se enciende en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. El embarazo de Reyyan avanza de manera complejo y riesgoso para su vida pero ni ella ni Miran quieren interrumpirlo.

En el capítulo de este lunes, Reyyan estaba a punto de tener un parto interrumpido por pedido de Miran pero en ese momento llegó el llamado que tanto esperaba: el doctor de Estambul especialista en embarazos complejos. "El médico me dijo 'si la madre no piensa por nada renunciar a Ümut, el bebé tampoco renunciará a ella. Tenemos una esperanza", expresó Miran a Reyyan después de ingresar a la habitación de la clínica para evitar la muerte del bebé en gestación.

"Yo le dije Miran vendrá a salvarnos", reconoció ella a lo que él destacó: "esta vez no soy yo sino el doctor. Es el milagro que estábamos esperando... iremos a Estambul y volveremos con Ümut".

En el capítulo de este martes, Miran le contará a su familia que existe una esperanza para que nazca su hijo y que su mujer permanezca vivo. "Podrá crear a su hija con su nieto", lanzará el joven a su suegra. Luego hablará con su familia para pedir que no provoquen a Füsun para evitar que ella atente contra la vida de él, de su esposa o del bebé en camino. "Manténgansen lejos de Füsun. No intenten vengarse o hacer que ella pague", lanzará Miran advirtiendo especialmente a sus abuelos, Azize y Nasuh.

"Trae a Ümut sano y salvo", pedirá Nasuh a su nieto con la mirada puesta en el bebé que está en gestación y cuya vida aún está en riesgo. Ahora él con Reyyan viajarán a Estambul para ver al médico especialista.

Por otro lado, Füsun llamará a Azra nuevamente para que se vaya a vivir a la mansión Aslanbey pero una vez allá la chica la increpará haciéndole una fuerte advertencia. "Si lastima a uno más de mi familia no me volverá a ver más", lanzará la joven sin vueltas a lo que ella le responderá: "no me pongas a prueba con tu ausencia".

"'¿Es tu última palabra? tu pediste esto. Toda esa gente que llamas familia la voy a destruir y vas a venir conmigo por tu propia voluntad", señalará Füsun.

Paralelamente, Dilsah se mostrará envuelta en la locura. "Vas a morir Reyyan como te lo dije antes y ese día será mi festival", lanzará la mujer a su nuera pero esas palabras las escuchará Miran y provocará un gran dolor y discusión.

Luego la mujer tratará darle un final a la historia. Con un arma en su mano buscará matar a Reyyan a quien culpará de todas sus desgracias. "Todo es culpa de ella, no me van a encerrar como ya lo hizo Azize", apuntará la madre de Miran mientras su familia trata de detenerla.

"Hazar ayúdame. Dicen que estoy loca y quieren encerrarme en un hospital. Ayúdame. Todo es culpa de ella. Quieren encerrarme pero es culpa de ella", lanzará a los gritos la mujer desbordada completamente.