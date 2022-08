Dura decisión de Wanda Nara contra una persona cercana: "Iniciaré acciones legales"

martes, 9 de agosto de 2022 19:12

Mucho fue lo que se dijo de Wanda Nara y quien era su empleada en una de sus casas en Europa, Carmen, después de que la mujer saliera a dar declaraciones mediáticas en su contra presuntamente por no pagarle.

En este escenario y tras haber hablado con la mujer, la mediática tomó una decisión que en la tarde de este martes la dio a conocer en sus redes sociales a través de un comunicado.

"En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sr. Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen 'seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores' y dado el interés que ha despertado esta Sr. en los medios de comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia", comenzó escribiendo Wanda en sus Instagram Stories.

"La misma ha permanecido voluntariamente en dicho país, recibiendo atención médica incluyendo gastos médicos y estéticos, también 4 dosis de vacuna covid que demuestran el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica", agregó en el marco del comunicado.

Y siguió: "He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí".

"Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tiene como objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", finalizó Wanda.

Días atrás, tras las primeras declaraciones, la mujer dio marcha atrás en su discurso y aseguró estar pasando un mal momento. “Wanda, reconozco que vos has sido una gran persona conmigo, que me ayudaste un montón”. “Ella no es mala, es una mina tranquila. Tomamos café, cargamos a la madre”. “Los chicos son amorosos y las dos nenas, ni te cuento”, confesó.