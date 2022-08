Züleyha Tierra Amarga: avance en imágenes de los capítulos de la semana

lunes, 8 de agosto de 2022 00:00

La verdad está a punto de salir a la luz en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción atraviesa momentos muy tensos con Hakan dispuesto a salir a la luz.

En el capítulo de este viernes, Lütfiye le pidió a Fikret que se mudara él a Estambul con Bëtul: "hijo tienes todo el derecho a quedarte acá. Es la tiera de tu pasado y todo lo que has tenido que vivir te ata acá. Todo está acá. No tienes que dejar todo atrás pero si decides quedarte, sólo te espera una vida de miseria. Además hay excelentes escuelas para Kerem Ali".

Al escuchar estas palabras, Fikret reaccionó. "Tienes razón tía, mientras esté acá y la vea sentiré que no avanzo. Pensé que con el tiempo mejoraría pero no. Ya no quiero herir a nadie más. Ya tomé mi decisión, me voy de Cukurova", destacó.

En los capítulos de esta semana Züleyha se enfrentará a la muerte tras recibir un disparo en la cabeza. Eso desatará la locura en la mansión Yaman y el drama en Cukurova.

En el inicio de la semana, Hakan (que todos creen que se llama Mehmet) hablará con Abdülkadir para saber cuál es su respuesta a la oferta que le hizo. El objetivo es darle una buena suma de dinero y que se vaya. En este contexto, el ex socio le advertirá: "Züleyha se enterará de quien eres aunque nadie te diga Hakan".

Paralelamente, Züleyha recibirá un collar de brillantes con una nota firmada por Mehmet. Allí él la invitará a ir al restaurante que tradicionalmente frecuentan para hacerle un importante pedido. Cuando ambos estén solos, al final de la velada, él le dirá que tiene 2 cosas que decirle. En la primera le entregará un anillo de compromiso. "¿Aceptas ser mi esposa?", le dirá y luego le agregará: "la segunda cosa es que no me llamo Mehmet".

Tras esto recibirá un disparo en la cabeza que la dejará al borde de la muerte. "Hay fractura en su cráneo. Está sangrando. Lo detuvimos desde afuera pero no sabemos muy bien cuál es el estado del cerebro", lanzará el médico de Cukurova.

Por otro lado, un nuevo personaje ingresará a la ficción. Se trata de Mahmut, un jugador compulsivo que será usado por Abdülkadir para protegerse de cualquier responsabilidad de lo que le pasó a Züleyha. El hombre se entregará a la justicia como el autor del atentado contra la vida de ella y se deberá sentar en el banquillo de la justicia para ser juzgado. Sin embargo Hakan, no cree que haya sido él y enfocará su mirada en su socio.

En medio del dolor por lo ocurrido con Züleyha, Hakan tomará una determinante decisión. Con combustible en sus manos prenderá fuego, con él adentro, a la cabaña de Abdülkadir.

En estado de coma, Züleyha recordará el momento del pedido de casamiento de Mehmet pero también imaginará el cara a cara con Hakan, el hombre que ella considera le hizo mucho daño en su vida.

Sin poder recuperar la consciencia, en la cama del hospital, Züleyha imaginará su vida feliz con el hombre que le pidió casamiento. Con él imaginará vivir en la mansión y que sus hijos lo llamen "papá". Además soñará con tener una hija con él a la que llamen Hulya.

Tras todos estos hechos, Lütfiye le recordará Fikret que le prometió que se iría a vivir a Estambul. "Solo quiero que seas feliz, no tengo a nadie más que a tí", le expresará Lütfiye a su sobrino.

Lejos de todo esto, una noticia publicada en el periódico convulsionará a todos no sólo en Cukurova sino en Atalaya donde estará Fikret con Bëtul pasando unos días juntos de vacaciones.