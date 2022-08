"Soy un porquito más que la mujer 'De'": el contundente mensaje de Wanda Nara

lunes, 8 de agosto de 2022 14:58

Luego de una semana en la que estuvieron en boca de todos por su supuesto divorcio, Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Europa y emprendieron unas vacaciones familiares, acompañados por Isabella y Francesca, las hijas que tienen en común. "Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza", anunció en sus redes la rubia, que antes de pasar por la Argentina, había estado en la isla junto a su hermana Zaira y su familia.

Tanto ella como el futbolista compartieron varias imágenes en las que se los veía felices, algo muy distinto a la imagen que habían expuesto días atrás. Ya que, a pesar de que la mediática evitó confirmar la separación en las distintas entrevistas que hizo en Buenos Aires, el audio que le había enviado a una de sus empleadas con la que tiene un conflicto laboral y que se viralizó, hablaba por sí solo.

"Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se la escucha decir a la flamante integrante de ¿Quién es la máscara?, la nueva apuesta de Telefe.

Mientras Wanda jugaba al misterio, Icardi se encargaba de desmentir su crisis con fotos y videos que publicó en su perfil de Instagram. Pero Yanina Latorre, amiga de la mediática, reveló el trasfondo de las versiones que ella misma se encargó de instalar. "Es mentira que vino a iniciar los trámites de divorcio, es un invento de Wanda a la empleada que la quiere denunciar", aseguró la panelista de LAM, en referencia a las acusaciones de Carmen, quien aseguró que estaba varada en Europa y que el matrimonio no le pagaba su sueldo.

Pero una vez que volvieron a estar juntos físicamente, la empresaria y el jugador del Paris Saint-German, una vez, arremetieron contra la prensa. "Dejen de inventar mierdas. La decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que no los tengo y respeté cada entrenamiento", escribió el rosarino, en referencia a las versiones que aseguraban que su club no lo había convocado.

En tanto, Nara volcó un contundente mensaje en su perfil de Twitter, destinado "a quien corresponda": "No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer 'de' , tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie . Si elijo estar con quien quiero estar es por amor a mi familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa".

No es la primera vez que la rubia alimenta los rumores de crisis y separación, pero lo que llama la atención es que actúa de esta forma cada vez que pisa suelo argentino para cerrar acuerdos laborales. Si bien lleva muchos años trabajando en los medios, desde que estalló el "Wandagate" tomó otra notoriedad e incluso Viacom le pagó por la primera entrevista que dio en plena crisis con Icardi en Paris, de la mano de Susana Giménez. ¿Hasta cuándo podrá usar esta estrategia?