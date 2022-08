Polémica declaración de un jurado de La Voz Argentina: "duró muy poco"

lunes, 8 de agosto de 2022 20:10

Ricardo Montaner actualmente mantiene su figura muy cerca de los argentinos debido a su participación como coach en La Voz Argentina y su constante aparición en la televisión hace que la audiencia se interese cada vez más por conocer sobre su vida.

En este contexto, el artista hizo una fuerte declaración sobre su esposa, Marlene Rodríguez, a quien siempre se encuentra muy unido junto al resto de la familia. Es que el cantante reveló cómo fue que la conoció y sorprendió a todos con el dato.

"Estaba separado, no divorciado de mi primera esposa y me mudé a Caracas, donde recibí una invitación para el casamiento de la hermana del presidente de la compañía discográfica donde yo estaba”, comenzó contando Montaner en diálogo con Yordi Rosado.

En ese escenario, agregó sobre Marlene: "Estaba toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado un amigo cantante, Jorge Aguilar. Cuando la vi, ya estaba casada; no fui a la iglesia, sino que a la fiesta y luego la dejé de ver como por seis meses, su matrimonio duró muy poco".

Es que su actual esposa era quien se casaba en ese momento. "Yo la había visto una vez, entrar y salir de la disquera, y me había quedado impactado, me gustó mucho... ¿Viste cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta, cuando estás entrando en algo que desconoces, que no sabes qué es, que te causa, por un lado, misterio y por otro, no puedes dominarlo?”, reveló sobre ella.

"Nos enamoramos desde el primer momento y aun hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa", cerró.