Pepe Cibrián quiere recomponer su relación con Nahuel Lodi

lunes, 8 de agosto de 2022 00:00

El reconocido artista Pepe Cibrián decidió colocarle un punto final a su relación con su pareja Nahuel Lodi, no pudieron compartir muchos días de felicidad por una posible infidelidad de Lodi. Se filtraron fotos en donde el joven estaba a los besos en un boliche, esto rompió el corazón del artista y en principio se alejó definitivamente de su pareja, pero con el correr de los días cambio de opinión.

“Nahuel vino a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas”, contó Pepe. Y agregó que “creo que se equivocó, creo que estuvo tonto realmente exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido”.

“Uno si tiene ganas perdona, no es tan grave. Además uno tiene que hacer lo que le de la gana. Si yo tengo ganas de perdonarlo, lo perdono. Si tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho”, comentó Pepe.

Además, describió que “no me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería, exponerme tontamente. Pero hemos charlado muy bien y seguiremos charlando, porque hay mucho que charlar para poder recomponer un vínculo y ver cómo se arma, qué falta, qué hay, cómo es”.

“Tendremos que ver cómo con Nahuel lograr que justamente eso no pase. No tengo ya edad ni ganas de que pase eso. No tengo ganas de ser papá de nadie”, reflexionó.

“Es una huevada, pero las huevadas a veces tienen mucho costo y a veces uno lo analiza y dice ‘¿tan grave es esto?’. Y no me pareció tan grave pero me jodió mucho”, dijo el artista.

“Creo que me dijo ‘perdóname, fui un boludo’”, contó. Pero no pasa nada, yo también he hecho boludeces, lo que pasa es que ahora él es más público”. Y continuó: “Me dijo que entendía cómo se había equivocado y que lo único que me quería decir era ‘discúlpame’.

“Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”, cerró.