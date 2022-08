Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 8 de agosto de 2022 00:00

Momentos decisivos se vivirán en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Miran y Reyyan están a un paso de ser padres pero el embarazo cada vez es más riesgoso y pone en peligro la vida de ella.

En el capítulo de este viernes, las niñas que estudiarán en la fundación Ümut llegaron hasta la mansión Sadoglu para alentar a Reyyan y Miran tras el incendio. Madres e hijas les pidieron que tuvieran fuerza para seguir adelante y que ellas las apoyarían en todo para que así fuera.

"Son como nuestras hijas... hasta que veamos que cada una de ustedes se recibe, no nos rendiremos", aseguró Miran antes de compartir una amena cena.

En el capítulo de este lunes, Reyyan empezará a tener contracciones e irán en aumento anunciando la llegada del pequeño Ümut. Sin embargo no es la fecha que estaba previsto y eso alterará los ánimos de la familia pero especialmente de Miran que irá a hablar con Azra.

"La situación de Reyyan es cada vez peor. No busquen hospitales extranjeros. Es peligroso viajar ahora. Debes convencerla ahora. O es el bebé... tiene que ser ahora", señalará Azra pidiendo que interrumpa el embarazo cuando antes.

En medio de todo este escenario donde la salud de Reyyan va llegando al límite, Miran la llevará al hospital acorde a lo que le está pasando. En el momento que ella esté en la habitación frente a un espejo y con la enfermera preparándola, Reyyan hablará con su bebé.

"Hijo mi, Ümut, no pensé que fuera así. Nacerías, podía oler tu cabecita, nos quedaríamos mirando las caras por mucho tiempo. Escucharía tu sonrisa y cuando la viera me olvidaría de todo el dolor de nuevo y volvería a nacer de nuevo cuando me llamaras mamá", expresará Reyyan con el miedo de lo que vaya a pasar pero convencida de que su bebé debe nacer y no morir a cambio de su vida.