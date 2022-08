Chino Leunis reveló detalles sobre su vida privada

lunes, 8 de agosto de 2022 00:00

El conductor de El Hotel de los Famosos, Chino Leunis se animó y brindó detalles de su privada con su actual pareja, Macarena. Por su parte, el conductor tiene dos hijas de su matrimonio anterior, mientras que Macarena tiene 4 hijos con su pareja anterior. Ambos, lograron ensamblar su familia.

"Yo me casé para toda la vida con Karin, pero no funcionaron las cosas. Rompí con el paradigma más grande de mi vida", sostuvo Chino, en una profunda nota que le hicieron.

"Gracias a Dios, hoy ella está muy feliz, cosa que para mí es una tranquilidad muy grande porque me importa la mamá de mi hija. Y muy pegadito apareció Maca", agregó.

Además, insistió en que esta muy enamorado. "Disfruto de este combo de amor que tiene Maca. Uno no se imagina que se va a enamorar de una mujer que tiene cuatro hijos. Me volví a casar porque me enamoré mucho", destacó.

"Siendo cinco hermanos varones, hoy en casa yo estoy muy habituado al quilombo. En casa están los cuatro hijos de maca, Lola y Delfi. El quilombo y la muchedumbre es muy normal. Eso me conecta con mi infancia, la familia y me hace feliz”, cerró Chino.