Züleyha: quién es Mahmud, el hombre que jugará para Abdülkadir

sábado, 6 de agosto de 2022 00:00

Todos los días, minutos antes de las siete de la tarde, Telefe emite una de las novelas turcas que le ha sido más redituable del último tiempo junto con "Fugitiva". Se trata de Zuleyha, también conocida como Tierra Amarga o Bir Zamanlar Çukurova, que ya está en su cuarta temporada.

Como es costumbre en este formato, todo el tiempo ingresan personajes nuevos que van estirando la trama. Algunos de ellos llegan para quedarse y otros no prosperan más que un par de capítulos. Esta vez, introdujeron a Mahmud, un hombre con problemas de juego que entran al mundo de Abdülkadir.

"Por lo que he escuchado, la mesa de juego no fue el único lugar en el que perdiste. La señora Zuleyha te ha agarrado hasta los huesos. ¿Es correcto? En todo Çukurova, mientras que ellos la llaman una dama, una mujer misericordiosa", le manifiesta Abdülkadir. "¿Qué misericordia? Esa mujer no tiene piedad", replica Mahmud.

"Solo dime cómo resultó esto", vuelve a preguntar el primero. Allí, el hombre le explica que hace alrededor de siete u ocho meses compró maquinaria agrícola, dos cosechadoras, un tractor y un motor de agua para renovar el equipo, pero las cosas no fueron bien para ellos a partir de eso. Por ello no pudieron pagar su deuda. "Ni siquiera mostró un poco de comprensión", le detalló.

Ante el relato del recién llegado, Keskin sospecha y le consulta nuevamente si las cosas no fueron bien o si no podía pagar por perder en las mesas de juego. Tras volver a negarlo, "su esposa envió un gravamen a mis huertas, a los campos en Uludere, esta mujer deshonrosa cayó sobre todos ellos".

Cansado de escucharlo, Abdülkadir lo agarró fuertemente del hombro y le manifestó que fue él quien hizo un negocio con el préstamo, "lo hiciste un poco como una costumbre". Tras ello, le consultó a Vedat cuánto debía el sujeto. "Son quinientos mil hermano", respondió aquel. Al escucharlo, el apostador le dijo que respondería a la deuda con un terreno que pensaba vender, pero no le funcionó.

La escena, que corresponde al capítulo original 117 termina con el sujeto rogando por su vida y asegurando que hará lo que le pidan. ¿Cuáles serán los planes de Abdülkadir?