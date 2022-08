¿Qué pasó?: Juan Repetto expuso a una seguidora que la trató de “demente”

sábado, 6 de agosto de 2022 21:49

En las últimas horas Juana Repetto decidió ponerle punto final a las críticas que recibió en su cuenta de Instagram. La hija de Nicolás Repetto realizó una historia en la red social que despertó la polémica entre sus seguidoras.

La hija de Reina Reech publicó una foto por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la que salía a su hijo Toribio y esto no fue aceptado por todo el público.

Una usuaria se animó a escribir una publicación y etiquetó a Juana sobre la actitud que tenía con su hijo, esto despertó el enojo de la hija del conductor y la actriz.

“Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”, cuestionó, haciendo referencia al tiempo del que datan las imágenes que compartió. Y explicó el motivo por el que tuvo que replicar el posteo dos veces: “Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”.

“Esa misma mujer le escribe esto que les voy a dejar en la siguiente historia a su propia hija. Cómo para que sepamos de quién vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... no podemos esperar otra cosa”, remató, junto a una imagen donde se tapó el rostro de la menor de edad y remarcó el texto que escribió la usuaria: “Último grado. ¡Vamos querida! Disfrute que después va viniendo lo peor. No la cag… campeona, que venimos genial. Y préstame esa pollera que amé. Sos mi vida. Te amo mucho siempre”, cerró.