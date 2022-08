A horas de estrenar, un nuevo programa de Telefe ya tiene fecha para terminar

sábado, 6 de agosto de 2022 15:14

Telefe anunció nuevos programas para este mes de agosto y este sábado, uno de ellos se suma a la grilla del exitoso canal. Se trata de "Juego chino", que marca el regreso de Guillermo "Pelado" López a la TV abierta.

A horas de su estreno, en Twitter agradeció el apoyo del público, que también sigue su carrera en la radio y contó un dato particular: cuánto tiempo va a durar su programa en Telefe. "Mañana (por este sábado) es un gran día!! A las 9am en @la100fm. Y desde las 20 hs. arrancamos 12 capítulos de #juegochino por @telefe SÁBADOS DE RADIO Y TV…", posteó.

Con ello, "Pelado" confirmó que estará al aire hasta octubre en el canal, hasta las 20 hs. Se trata de la primera temporada que tendrá como invitado de hoy a Benjamín Vicuña.

"Juego Chino" junta varias cosas que López ha hecho anteriormente con éxito. Por un lado, el programa hereda el nombre del clásico juego que hacía cuando era notero de Caiga quien caiga (CQC), que consistía en una competencia por embocar pelotas de tenis en altura, en un recipiente ubicado en la planta baja.

Pero además, en cada emisión recibirá un invitado famoso muy especial y lo someterá a un vertiginoso y divertido cuestionario. Al igual que lo hizo en No sabe o no lo sabe, en América TV, el Pelado interactuará con los vecinos de distintos barrios y los invitará a participar de los diferentes juegos, de manera que el que logre la mejor performance, se lleve un premio.

López reflexionó en "Noticias Argentinas" sobre los cambios en la TV abierta: "Volvieron los programas de juegos que me parece que están buenos porque invitan a las familias a que jueguen desde sus casas. Me gusta la tele de entretenimiento, de humor. Me gusta más eso que programas en los que la gente se pelea o buscan mugre. La risa es muy valiosa, la gente tiene muchos problemas, y está bueno que pueden encontrar un espacio para pasar un buen rato".