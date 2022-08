Hercai, Züleyha, Soñar Contigo y Fugitiva: ¿cuál es el galán más popular en Instagram?

sábado, 6 de agosto de 2022 00:00

Actualmente, por la pantalla de Telefe, diariamente se ponen al aire cuatro novelas de origen turco que están dando de qué hablar. Ya sea con tramas atrapantes o con grandes actuaciones, lo cierto es que las ficciones han conquistado el corazón de los argentinos y de millones de fans a lo largo de todo el mundo.

Sería hipócrita pensar que los actores tienen seguidores solo por sus dones para ponerse en el papel de alguien más, cuando lo cierto es que a muchos de sus fanáticos los han conquistado por también por su físico. Y si de apariencias se trata, qué mejor que analizar cuáles son los números que manejan cada uno de los protagonistas en Instagram.

Züleyha

Tierra Amarga o Bir Zamanlar Çukurova no hubiese sido lo mismo sin Ugur Günes en el rol de Yilmaz Akkaya. Pese a que el galán ha confesado que "odia la fama" y que a veces "le cuesta ser feliz", cuenta con 607 k, con apenas 105 publicaciones.

Otro de los grandes protagonistas fue Murat Ünalmis como Demir Yaman, el hacendado de Çukurova. El actor, tras su abrupta salida, firmó un contrato para volver sobre el final de la ficción y darle un cierre a su personaje. Si bien es más activo en Instagram, con 923 publicaciones, cuenta con tan solo 421 k.



Fugitiva

En la novela también conocida como "Sen Anlat Karadeniz" o "Le dices al mar Negro", Thair, interpretado por Ulas Tuna Astepe, llegó a la mansión en la que se encuentra atrapada Nefes para ayudarla a escapar. En el proceso, se convirtió en un boom y pese a que tiene solo 9 publicaciones en su Instagram oficial, cuenta con 1.2 millones de seguidores.

Mehmet Ali Nuroglu también tuvo su paso en la novela como Vedat, el marido de Nefes y su captor. El actor no tiene su cuenta verificada, pero con 311 publicaciones posee 197 k de seguidores con quienes suele compartir muchas fotos de gatos y algunas imágenes artísticas.

Hercai

La novela cuyo título se traduce al español como "Orgullo", relata la historia de amor imposible nacida de la venganza entre Miran y Reyyan. El galán indiscutido de esta ficción que tuvo tres temporadas, con 69 capítulos de 150 minutos cada uno, es Akin Akinözü.

Si bien este ha sido su primer gran papel, el actor de 31 años tuvo su cuna en los medios de comunicación, ya que su abuelo fue uno de los primeros presentadores de la televisión turca. Más allá de la actuación, es uno de los que más explota su Instagram en donde ostenta más de 3.4 millones de seguidores y en donde continuamente comparte detalles de su vida.

Soñar Contigo

"Erkenci Kus", "Pájaro Soñador" o "Early Bird", son los nombres con los que se conoce alrededor del globo a una de las novelas que actualmente le da más rating a Telefe cada tarde.



Gran parte del éxito se debe sin dudas a la gran química en pantalla entre Can Yaman (quien interpreta a Can Divit) y Demet Özdemir (como Sanem Aydin Divit); pero también es innegable el gran atractivo de Can, quien incluso ha comenzado su carrera en Europa tras el boom de la novela.



Es quien además ostenta más seguidores en Instagram, con 9.8 millones y más de 700 publicaciones entre las que suele compartir sus rutinas en el gimnasio.

¿Quién es el más lindo para vos?