Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 5 de agosto de 2022 00:42

Esperanza y desesperanza se entrelazarán en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela transita el camino de la lucha de Reyyan por salvar a su bebé en gestación mientras Miran no quiere perderla y prefiere sacrificar la vida del pequeño. Esto lleva a oponer las 2 miradas.

En el capítulo de este jueves, después de buscar a un prestigioso ginecólogo para que lo ayude a salvar a su esposa pero sin conseguir convencerlo, Miran le pidió abortar a Reyyan para no morir. Sin embargo ella se resiste a soltar al bebé que tanto le costó mantener en su útero después de que el mellizo murió.

"Nosotros pudimos nutrir nuestro amor en medio de peleas y crueldad. ¿Por qué estás renunciando a nuestro hijo? Tomados de la mano podemos superar cualquier cosa. Me hiciste una promesa. Vas a encontrar una manera, tu también deberías creerlo Miran", lanzó Reyyan.

Luego agregó: "Mira puedo sentirlo, está respirando. Nuestro hijo se está moviendo, no me he dado por vencida y el dice que no se rindió. Puedo sentirlo dentro pero tú también debes hacerlo. Por favor no nos demos por vencido, no nos rindamos. No nos dejes caer ahora, te lo ruego. Por favor, no te des por vencido con nuestro milagro. Por favor Miran".

En el capítulo de este viernes, la familia Sadoglu verá cómo la Fundación Ümut se consume en las llamas. La desesperación abordará a Miran quien querrá salvar algo de su interior pero los gritos de Hazar y Nasuh lo detendrán. Este escenario resulta inexplicable para ellos pero tiene a una persona como responsable de todos: ¿Füsun o Cihan?.

"Se han encontrado algunos indicios de un incendio intecional. ¿Tienen a algún enemigo?", preguntará la policía a lo que Hazar rápidamente recordará las palabras de su hermano: "Hay fuego dentro nuestro. Voy a hacer que arda todo en este fuego".

Aquel recuerdo dividirá a la familia y la mansión Sadoglu se convertirá en escenario de un enfrentamiento entre Miran y Cihan. Pero también en el lugar donde se divisará quién fue realmente la persona que prendió fuego a la fundación.