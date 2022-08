Fugitiva: la fuerte historia de Dulin y Zelin que movilizará a Nefes y Tahir

viernes, 5 de agosto de 2022 00:00

Un robo, un desmayo y dos víctimas. "Fugitiva", la ficción turca del prime time de Telefe, transita el capítulo original 59 y de la mano de éste una historia muy fuerte sacudirá a sus protagonistas: Nefes y Tahir.

La serie, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz", vuelve a poner en el tapete la violencia de género en sus múltiples formas. Esta vez con dos víctimas a pesar de que las parejas están separadas. Además le suma un "condimento" que es característico de muchos escenarios de violencia: el alcohol.

La historia que llegará en la ficción es la de la pequeña Dulin y su mamá Zelin. En el capítulo de este jueves la nena de 9 años decidió robar dinero a un profesor para llevar a su casa y así evitar que su padre golpee mucho a su madre. El hecho fue advertido por la maestra Hazan y cuando fue descubierta la nena reveló la punta del iceberg: "no quiero que le peguen a mi mamá".

En el capítulo de este viernes, la historia de la madre y su hija se revelará y conmocionará no sólo a Nefes y Tahir sino también a la familia Kaleli, a Hazan y Ferhat.

"Su padre es un desgraciado, un verdadero bastardo. Está divorciado hace 3 años pero no las deja en paz. A veces llega a la casa, las golpea y luego la policía se lo lleva. Lo sacan por la puerta principal y al día siguiente lo dejan libre. No pueden hacer nada", relatará Ferhat sobre este caso.

"Por supuesto que después de que lo dejan libre llega más enfurecido porque lo denunciaron. ¿Saben qué dijo la niña? 'robé el dinero para dárselo a mi mamá porque cuando mi papá bebe, golpea menos a mi mamá'", explicará Ferhat sobre el aberrante caso.

Esta historia será un fuerte golpe al pasado y los recuerdos de Nefes que se verá consternada por la violencia de género que no tiene fin. "Se me rompió el corazón. Han golpeado a su madre frente a ella. Yigit también lo vivió. Cuando una mujer es golpeada, ¿sabes que es lo más doloroso? saber que tu hijo también lo vive", apuntará.

Por otro lado, la violencia seguirá presente de la mano de Genco quien avanzará con el plan macabro de liberarse de su esposa Nilüfer. Será después de que ver a Melek resignada con la situación de salud mental de su madre: "Hasta acá llegó la lucha, ¿no mamá?. Yo pensando que te mejorarías, que no seguirías siendo un fantasma en esta casa, que estarías conmigo y siempre acudiría a vos, que si le hablaba me escucharías pero no me escuchas, ¿verdad mamá?, no me estás escuchando, ¿o sí?".

A través de las cámaras de monitoreo interno de la casa, Genco escuchará esto y avanzará con su plan. "Parece que ya llegó el momento Nilüfer de llevarte a una clínica psiquiatrica", apuntará.