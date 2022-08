Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 4 de agosto de 2022 00:00

Una trampa y una maniobra que generará el punto límite de la tolerancia. "Züleyha", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo verdadero nombre es "Bir Zamanlar Cukurova", transita momentos en los que la confianza, el amor y la ambición se entrelazan.

En el capítulo de este miércoles, Abdülkadir avanzó con su maniobra y extorsión. Con la película en sus manos que cuenta con las imágenes de Fikret transportando panes de marihuana, tras ser engañado por uno de sus hombres, Bëtul y Lütfiye sufrieron las consecuencias de esto. "Miren el protagonista. Galante y además rubio, es muy adinerado. Fikret se ve bien en la cámara, creo que tendría que ser actor. Sabe mentir y además es un encanto", lanzó Abdülkadir a ambas mujeres en una sala de cine.

Por otro lado, Hakan se enteró que su compañero actuó nuevamente a sus espaldas y buscó la cinta para verla. Allí encontró el registro que hizo Abdülkadir de Fikret bajando los panes de marihuana y decidió dejarle en claro quién es el que manda.

En el capítulo de este jueves, Hakan increpará a Abdülkadir y le marcará el terreno de quién es el que manda entre ellos. El hombre, que se hace llamar Mehmet, ingresará a la oficina de su socio y jugará con las palabras y con la ironía. "Escuché que eran directores ahora y que graban películas... ¿tu las escribes o eres tú Abdülkadir", lanzará sin rodeos.

Luego se mostrará molesto por lo que aquel hizo al engañar a Fikret y luego hacerlo caer en la trampa del supuesto traslado de marihuana en los camiones de la empresa Yaman. Al ver la bronca de él, Abdülkadir le pedirá que se tranquilice, se siente para poder explicarle. Sin embargo Hakan rechazará aquella propuesta y le hablará claro.

"¿No te dije que no movieras un dedo si no te lo decía?. Ni siquiera pueden respirar si yo no lo decido. ¿O acaso se te olvidó quien está debajo de quien?, ¿o ya se te olvidó quién soy yo?", agregará Hakan.

Por otro lado, Fikret llegará finalmente a la mansión Yaman para tomar el compromiso que la familia prepara con Betül. El joven Fekeli no quiere casarse con ella y previo a ir a la mansión tomó algunas copas de más, lo que lo dejó en un estado de embriagues.

En ese estado llegará a la mansión y al verlo, Lütfiye le mostrará su malestar al verlo así. "Estuve bebiendo un par de trago", le reconocerá el joven a su tía quien le hará una dura devolución: "me avergonzás". Sin embargo, él con dolor le expresará el pesar que lleva encima. "A mi me avergüenzan muchas cosas", expresará.