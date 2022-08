Nuestro Amor Eterno: los lazos reales que unen a la actriz de Betül con un actor de la ficción

jueves, 4 de agosto de 2022 00:00

Amor, odio y venganza se conjugan en la novela turca "Nuestro Amor Eterno", cuyo nombre original es "Istanbullu Gelin". La ficción de las siestas de Telefe centra su historia en Faruk Boran (Özcan Deniz) y Süreyya (Asli Enver), una pareja que enfrenta duros desafíos, entre ellos la desigualdad de clases sociales y el rechazo de la madre de él.

La trama también plantea historias paralelas y otras que se cruzan entre los personajes que atrapan al fandom. Pero también están esos lazos que existen detrás de escena y que a veces no los conocen lo seguidores de la ficción.

Uno de estos lazos es el que está dado por la sangre entre 2 actores de la novela. Se trata de la actriz Özge Borak, que se la conoce actualmente en la ficción como Betül, y su padre Selçuk Borak, a quien se lo ve en la ficción como el doctor Ibrahim Bakir.

Padre e hija son actores y por primera vez compartieron un set de grabaciones. Los dos actuaron como doctores que trabajaban en el mismo hospital. Selçuk Borak interpreta al médico de familia de confianza de Esma (Ipek Bilgin), Ibrahim, mientras que su hija Özge Borak interpreta a la exitosa ginecóloga que transita una enfermedad mortal.

“Hasta ahora, he trabajado con mi padre en varios proyectos en el cine y especialmente en el teatro. Pero ésta es la primera vez que actuamos juntos en un drama. Estoy orgullosa de trabajar con mi padre. A parte de nuestra vida privada, somos un dúo muy armonioso mientras trabajamos. Todavía no hemos jugado entre nosotros en el programa. Espero que algún día también”, expresó la actriz en una nota publicada por el portal turco NTV.

Avance del capítulo

A partir de este jueves en "Nuestro Amor Eterno", Begüm comenzará a jugar con la posibilidad de recuperar a Faruk y de esa forma armar una familia con el pequeño Demir.

Ante la posibilidad de que Süreyya vuelva a la mansión para retirar sus cosas, Esma Boran mantendrá una charla con Begüm. "Faruk ya no soporta a Süreyya, lo que hizo excedió todo límite", apuntará la "Sultana" y luego le dará un consejo: "Muestrale que ya no pertenece a esta familia".

Tras escuchar estas palabras y con la llegada de Süreyya a la mansión, ambas mujeres hablarán. En esta ocasión, Betül le hará una aclaración a la esposa de Faruk. "Yo no soy la villana y sé quien lo es. Es la misma persona que arruinó mi vida", señalará la madre de Demir.

Luego agregará: "se que no me daré por vencida, nunca hice nada detrás de nadie y no lo haré ahora... a partir de ahora haré lo que siento.... y no tienes derecho a evitar que luche por el padre de mi hijo".

Más allá de esto, Faruk se enfrentará a Adem. "Sin importar lo que dice tu identificación no podrás ser un Boran", advertirá y luego agregará: "te hice una oferta y no aceptaste, no eres una persona inteligente como los Boran. Ahora pedirá una prueba de ADN".