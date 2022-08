“No sé quién me da más lástima": Mauro Icardi habló del divorcio de Wanda Nara

jueves, 4 de agosto de 2022 12:22

Se filtró un audio de Wanda Nara en el cual hablaba de su divorcio de Mauro Icardi, en medio de varias versiones de crisis entre la pareja. Allí, la modelo reveló que le había pedido el divorcio al jugador del Paris Saint Germain.

"Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", había mencionado en el mensaje de voz.

La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y se difundió en todos los medios de comunicación. Ahora, fue el propio futbolista quien decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram, donde acumula casi ocho millones de seguidores, y hablar sobre lo sucedido.

A través de sus historias, subió la siguiente frase: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. También arrobó a Wanda y puso un emoji de un corazón rojo, lo que se puede traducir en que una desmentida: no están separados ni tampoco piensan divorciarse.

La mediática, de momento, no habló al respecto. Mientras que el delantero del equipo parisino volvió a utilizar una imagen junto a Wanda en su foto de perfil de Instagram para demostrar que los rumores de una posible separación son mentira.

Además de hacerse viral aquel mensaje de voz en el que le habla a una tal Carmen, quien sería una de las empleadas que trabaja para ella en Europa, la empresaria protagonizó otro escándalo vinculado con otra empleada doméstica.

Según informaron desde Intrusos, la mujer de nacionalidad argentina se encuentra varada en Europa y sin recursos económicos para poder regresar a su país de origen. Es por eso que le reclama a Wanda el dinero que le corresponde; de acuerdo con lo que comunicaron desde el programa, la empleada solamente habría cobrado un sueldo de 600 euros para trabajar en la casa de la mediática pareja en Milán, Italia.

Además, según declaró, habría existido una promesa para ir a trabajar a París, donde actualmente vive la pareja por el contrato del futbolista con el París Saint Germain.

En el audio que le envió al programa, reveló que “hace dos años y medio que ella no me paga. Ahora se van a cumplir tres años. Le pido la plata y me dice 'mañana te la traigo'. Se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo 'te voy a blanquear’, que me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia”.

Ante estas duras declaraciones, Wanda respondió tajante: “No tengo ninguna empleada que se llame Carmela”. “No me sorprende porque han salido personas a decir que no le daba leche a mis hijos, empleadas que no han trabajado conmigo. Ya no me sorprende nada”, concluyó contundente.