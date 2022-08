La ex de Martín Bossi habló de la relación con el imitador: "tomé antidepresivos”

jueves, 4 de agosto de 2022 00:00

En las últimas horas trascendió el relato de una conocida bailarina argentina, ex novia del aclamado imitador Martín Bossi. Se trata de Momi Giardina, quien contó detalles de su noviazgo con el artista y lo que "sufrió" en la relación.

“A veces yo le decía: ‘Martín ¿me bancas? ¿me enseñas?’. Él me enseñó a hacer a ‘El Chaqueño’ que no me sale, porque yo digo que soy como el marido de Adriana Aguirre, no soy buena imitadora”, comenzó contando en el programa radial Dame Aire.

El vínculo se dio cuando la morocha era bailarina de ShowMatch. "Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”, agregó Momi, sorprendiendo a todos.

“Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, disparó sobre como se enteró de la nueva conquista de Bossi.

“Martín, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo…”, añadió. "Hoy lo adoro. Un beso a Fernanda".