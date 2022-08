Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 4 de agosto de 2022 00:00

Una luz de esperanza comienza a asomarse en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Con la verdad revelada del embarazo complicado de Reyyan, la familia atraviesa momentos de dolor. Sin embargo, Miran no se dará por vencido y buscará todas las formas para salvarle la vida.

En el capítulo de este miércoles, Miran se mostrará acongojado con la posibilidad de que Reyyan muera y se abrió a expresarle sus sentimientos una vez más. "Confío en tí cariño porque nunca me has abandonado. Se que ésta no será la excepción", señaló. Al escucharlo, Reyyan le expresó: "no te abandonaré. Dijimos que no lloraríamos más".

En el capítulo de este jueves, Azra hablará con Füsun duramente y sin vueltas la rechazará como madre: "vine a decirle lo que pienso. También quería saber por boca de otros la opinión sobre usted. Usted me dejó sin madre 2 veces y no habrá una tercera. Usted no es mi madre. Me niego a tener una madre como usted".

Por su parte, Hazar hablará con Azize con el dolor de no reconocerla como madre y con los sentimientos de rechazo muy presentes. "¿Azize se borraría de mi memoria si la llamara mamá?, ¿mi corazón la seguiría?", señalará el hombre.

Ante estas palabras, Azize se mostrará expectante por esta posibilidad pero también con gran ilusión. "Me estas considerando y yo te lo agradezco hijo", apuntará Azize a lo que Hazar le prometerá: "lo intentaré, lo seguiré intentando por mi hija".

Más allá de esto, Miran irá a buscar al médico que encontró en internet especialista en embarazos complejos. En el campo lo encontrará y tratará de convencerlo de que lo acompañe. "Estoy buscando al doctor Deniz. Se trata de un asunto importante y necesito de su ayuda", expresará Miran a lo que luego explicará: "Mi esposa está embarazada, si tiene a nuestro hijo, morirá. Quiere a este bebé aunque le cueste la vida".