Fugitiva: el plan macabro de Genco para sacar a Nilüfer y quedarse con Melek

jueves, 4 de agosto de 2022 00:39

Fugitiva, la ficción turca de las noches de Telefe avanza rumbo al final pero el drama se intensifica capítulo a capítulo. La novela, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz", transita momentos en los que la maldad de Genco compite con la de Tarik y esto mantiene atado a sus asientos a los seguidores.

Este jueves en Fugitiva, comenzará a desarrollarse el plan macabro de Genco contra Nilüfer para sacarla del medio y quedarse con la joven Melek. El hombre quiere hacer pasar a su esposa por enferma mental para así poder internarla. Para ello encaminará una trampa más rápida después de advertir que ella no estaba tomando su medicación.

"Todo esto es por tu bien, ¿lo sabes? todo lo que hago es pensando en tu bienestar. Ahora toma tu medicina... de ahora en adelante te la daré personalmente porque debes recuperarte", le dirá Genco a Nilüfer obligándola a tomar los remedios.

Lejos de todo esto, Tarik y Mercan tendrán el primer encuentro a solas y será para tomar un te. En la ocasión, él se mostrará irrespetuoso con el empleado pero ella le marcará los puntos y le hará una advertencia que él nunca pensó.

"No seas conmigo como no puedes ser con tu padre. Tu tampoco me agradas. Solo nos casaremos porque él lo quiere. Ahora me convertiré en una de las más de mil mujeres que se casa con quien no ama", le indicará ella subrayando que no tendrán "la vida que queremos ni la valentía" para vivir como quieren.

"No actúes como si no fueras un cobarde, aunque si insistes en hacerlo, no me importaría", finalizará ella con contundencia y sin rodeos.

Por otro lado, Tahir y Nefes hablarán de la relación que une a Ferhat y Hazar y sospecharán que entre ambos pasa algo. "Creo que harían bonita pareja... no estoy diciendo que se casen mañana. Ambos están solos y nadie quiere morir solo. Sería lindo que se tuvieran como compañía y se apoyaran", considerará Tahir.