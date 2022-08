Elías, el sanjuanino que quedó fuera de La Voz

jueves, 4 de agosto de 2022 00:00

Elías Muñoz es lutier sanjuanino pero vive en Moreno, Buenos Aires, desde hace varios años. Después de haber pasado a la instancia de Las Batallas en La Voz, este miércoles en la noche quedó eliminado de la competencia. Fue después de interpretar el tema "Resumiendo" de Ricardo Montaner junto al tucumano Mauricio Lastra.

Previo a subir al escenario, ambos participantes recibieron los consejos de Palito Ortega y del mismo Montaner, por formar parte de su Team, "Nos corrigieron de generar más feeling, más afinidad", expresó Elías quien subrayó "el incentivo que dio Palito".

En el escenario ambos se lucieron y tuvieron un despliegue con diferentes dimensiones. El sanjuanino apostó más a lo emocional al cantar mientras que el tucumano se inclinó por el ritmo y la alegría de lo que implica la bachata. Y precisamente fue esto último lo que le dio el pase a la siguiente instancia y eliminó a Elías.

"Estuvo muy buena la batalla. Me gustó mucho, es una canción hermosa, muy atinada para estas voces. Que difícil es elegir entre Mauricio y Elías. Son maneras de decir distintas. Elías tenés una voz hermosísima. Me encanta y es perfecta para lo que acaba de ocurrir", señaló Soledad.

Por su parte, Mau y Ricky también dieron sus halagos a los 2 competidores. "Aplaudo mucho el avance que tuviste Mauricio en los nervios", lanzó Ricky y luego agregó: "en el caso de Elías, te sale natural como que tu cantas y haces cosas con la voz que no son pensadas. Lo cual me gusta porque son como de tu corazón. No tengo ni idea a quien elegiría".

Pero Mau se jugó por un nombre: "si Mauricio logró dominar el nervio ese y logró plantarse como en la sala de su casa, siento que podría ser muy bueno para la siguiente ronda".

Finalmente Lali destacó al sanjuanino sobre el tucumano para el team Montaner: "lo que siento de Elías es que es muy representante del Team Montaner. Mauricio tiene mucha onda, siento que es muy versátil y le da a tu equipo un repertorio divertido a futuro. Pero abrió la boca Elías y dije 'obvio', es muy evidente que te tenés que quedar con Elías".

Pero la decisión final estuvo en Ricardo Montaner quien destacó que fue "un privilegio escuchar una canción" escrita por él en la voz de los 2 concursantes. "Me siento muy bien con los 2. Un poco lo que decía Lali que tu voz (por Elías) es natural para mi equipo yo siento que los 2 son naturales para mi equipo y que nos hemos compenetrado", expresó antes de dar el nombre del ganador pensando "a futuro con el equipo que estamos armando".

Tras este escenario, el sanjuanino quedó fuera de juego y se fue con el aliento de los coach para seguir apostando a su voz y carrera.